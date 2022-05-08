На выборах в Северной Ирландии впервые за 100 лет победила партия, которая выступает за независимость от Великобритании

Впервые за 100 лет на выборах в Ассамблею Северной Ирландии победила партия «Шинн Фейн», сообщает ВВС .

«Шинн Фейн» получила 27 мест в законодательной ассамблее Северной Ирландии, став крупнейшей фракцией. Демократическая юнионистская партия (DUP) - 24 места, Партия альянса (Alliance Party) - 17 мест, Юнионистская партия Ольстера (UUP) - девять мест, Социал-демократическая рабочая партия (SDLP) - семь мест.

Главный соперник «Шинн Фейн» - лоялисты из Демократической юнионистской партии - представляют интересы протестантского населения провинции.

Заняв первое место на выборах, «Шинн Фейн» получила шанс назначить первого министра, однако для этого ей придется договориться с лоялистами, верными британской короне.