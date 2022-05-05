Финляндия объявила о намерении предоставить Украине дополнительную военную помощь

Речь идет о технике и финансировании помощи беженцам.

Финляндия объявила о намерении предоставить Украине дополнительную военную помощь
Фото: aliexpress.com

Финляндия собирается отправить Украине дополнительную военную технику и выделить еще 70 млн. евро помощи. Об этом на варшавской Международной донорской конференции высокого уровня для Украины заявила премьер-министр Санна Марин, пишет "Интерфакс-Украина".

"Мы приняли решение о выделении EUR 700 млн, чтобы помочь украинским беженцам в Финляндии. Вдобавок к этому мы сейчас готовим дополнительный взнос, чтобы покрыть текущие потребности и помочь с реконструкцией. Взнос, который требует одобрения парламента, составит около EUR 70 млн. Мы также приняли сегодня решение отправить дополнительную военную технику Украине", – сказала она.

Напомним, после полномасштабного вторжения РоSSии в Украину впервые в своей истории Финляндия решила предоставить вооружение. Тогда речь шла о 2500 автоматических винтовках, 150 000 патронов, 1500 одноразовых РПГ и 70 000 пищевых наборах.

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