Волынский облсовет объявил мораторий на русскоязычный культурный продукт

Запрет на роSSийские песни и фильмы должен действовать до деоккупации.

?Волынский облсовет объявил мораторий на русскоязычный культурный продукт
Фото: teleprogramma.pro

Волынский облсовет в четверг проголосовал за мораторий на русскоязычный культурный продукт.

Об этом говорится на сайте совета.

Объявленный мораторий, за который проголосовали 34 депутата, должен действовать до момента полного прекращения оккупации территории Украины.

Облсовет рекомендовал органам местного самоуправления области принять аналогичные решения.

По мнению депутатов, мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта необходим во избежание эскалации напряженности в обществе и недопущения разжигания межнациональной розни, а также для защиты украинского информационного пространства от гибридных воздействий государства-агрессора и преодоления последствий длительной языковой русификации.

Напомним, что раньше мораторий на публичное использование русскоязычного культурного продукта ввели Львовский, Житомирский, Тернопольский, Ивано-Франковский облсоветы.


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