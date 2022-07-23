Маріупольцям продають продукти з націнкою у 300%: питна вода вже чотири гривні за літр

Окупанти в захопленому Маріуполі продають продукти з націнкою в 200-300%, а звичайна розливна питна вода вже по чотири грн за літр – повідомляє Маріупольська міська рада.

«Питна вода на розлив по 4 грн за літр. 25 грн за буханку звичайного хліба. Кіло м’яса – 500 грн, а десяток курячих яєць – 45 грн. Така цінова політика окупантів у Маріуполі. Базові продукти харчування продають маріупольцям з націнкою у 200-300%», - зазначають у міськраді.

В раді наголошують, шо дефіцит і подорожчання продуктів відбувається на фоні повної відсутності роботи в місті.

«Таким чином російські окупанти та їх посібники, з одного боку, підштовхують людей йти на принизливі та небезпечні роботи з розмінування територій та прибирання завалів, а з іншого – просто обкрадають і без того змучене населення», - додають у міськраді.