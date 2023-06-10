Через чотири дні після катастрофи на ГЕС: Путін нарешті розпорядився створити урядову комісію

Здійснений російськими військами теракт очільник Кремля назвав "повінню".

На четвертий день після спричиненої окупаційними військами катастрофи на Каховській ГЕС російський керманич-диктатор Владімір Путін доручив створити урядову комісію з ліквідації наслідків «повені» в анексованій РФ частині Херсонської області, яка сталася через руйнування греблі Каховської гідроелектростанції, повідомляють російські ЗМІ, інформує ZN.ua .

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«Утворити урядову комісію з ліквідації наслідків масштабної повені на території Херсонської області, спричиненої диверсією на Каховській ГЕС. Термін – 9 червня 2023 року», – йдеться у документі, опублікованому на сайті Кремля о 20:00 за московським часом 9 червня.

Варто зазначити, що після вибуху на Кримському мосту восени 2022 року Путін доручив створити аналогічну урядову комісію того ж дня. Кремль прозвітував про це вже за кілька годин після вибуху.

За тиждень до того, як росіяни підірвали Каховську ГЕС, РФ дозволила не проводити розслідування аварій на небезпечних об'єктах, якщо вони сталися внаслідок «воєнних дій» і терактів

Співробітники МНС Росії не допускають волонтерів на анексований лівий берег Дніпра в Херсонській області, у тому числі до міста Олешки, де заблокованими лишаються понад 600 людей.