Україна замовила 300 додаткових німецьких дронів Vector

Підтримку для українських захисників фінансує уряд ФРН.

Німецька компанія Quantum-Systems GmbH отримала третє замовлення на 300 додаткових розвідувальних БПЛА середньої дальності Vector для військової допомоги Збройним силам України від Міністерства оборони нашої держави. Передачу техніки фінансує уряд Німеччини, повідомляє пресслужба виробника, інформує ZN.ua.

Україна замовила 300 додаткових німецьких дронів Vector
© Quantum-Systems GmbH

Там пояснили, що Україна вже замовляла 105 таких дронів у січні 2023 року та ще 33 – у серпні минулого року, і додали: "Vector широко використовувався та інтенсивно тестувався на українському полі бою, де він довів свою ефективність для військових операцій з розвідки і спостереження".

Безпілотник Vector оснащений електрооптичним та інфрачервоним сенсорами, що дозволяє цілодобово виявляти ворожі цілі, а міцна конструкція безпілотника нівелює вплив погодних факторів. Швидкість — до 72 км/год. Тривалість одного польоту — 120 хвилин.

Завдяки захищеним каналам передачі даних Vector під час бойових місій здатний у режимі реального часу транслювати відео на наземні станції. Також він оснащений розширеними можливостями штучного інтелекту для аналізу даних: вбудовані алгоритми дозволяють автоматично ідентифікувати об’єкти й одразу передавати критично важливу розвідувальну інформацію на землю.

Як розповіли в повідомленні, співпраця з українськими бійцями прискорила процес удосконалення БПЛА Vector. Штучний інтелект у техніці зможе звільнити оператора дрона від постійного відеоспостереження. Також було подовжено потенційний час роботи безпілотників до 180 хвилин.

"Для подальшої підтримки Збройних сил України у їхній обороні Quantum Systems нещодавно відкрила Центр обслуговування, підготовки, підтримки та логістики в Україні. Центр проводить навчання для операторів щодо використання та обслуговування Vector і є місцевим хабом для закупівлі запасних частин і послуг з ремонту", – додали в німецькій компанії.


Максим Царук, ZN.ua





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