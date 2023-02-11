Міноборони так і не показало антикорупційному комітету ВР ціни в закупівлях продуктів для військових

На тлі скандалу навколо корупційних закупівель продовольства для військових, що виник після публікації відповідного розслідування ZN.UA, міністр оборони України Олексій Резніков пообіцяв членам комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики продемонструвати актуальні ціни в договорах, за якими постачаються продукти для Збройних сил. Однак за три тижні відомство так і не зробило цього, повідомила голова комітету Анастасія Радіна у Facebook .

Замість виконання взятого зобов’язання, Міноборони направило депутатам відписку за підписом самого Резнікова із вимогою спочатку "обґрунтувати необхідність опрацювання питань, пов'язаних із депутатською діяльністю".

"Міноборони, перепрошую, ви серйозно?! Чи означає це, що і обіцянка щодо розгортання Military Prozorro буде виконана аналогічно? Чекати на добру волю міністерства не планую. Вважаю, що парламент має взяти на себе відповідальність за зміну правил закупівель харчування і іншого забезпечення для військових під час війни", – наголосила Радіна.

Зважаючи на це, глава антикоркомітету заявила про ініціювання додаткових поправок до ухваленого в першому читанні законопроекту №8381, який передбачає введення певної прозорості для оборонних закупівель.

Так, вона пропонує встановити вимогу, щоб ціни в договорах не перевищували ринкові за відповідний період. Також Радіна вважає, що Міноборони повинна закуповувати продукти саме як продукти, а не маскувати їх вартість необгрунтованими чи неіснуючими послугами

Остання поправка вимагатиме, щоб умови закупівель стали якомога зручнішими для участі в них виробників і рітейл-мереж з метою створення конкуренції.