Міноборони так і не показало антикорупційному комітету ВР ціни в закупівлях продуктів для військових

Замість цього депутатів просять обґрунтувати таку необхідність, інформує ZN.ua.

Міноборони так і не показало антикорупційному комітету ВР ціни в закупівлях продуктів для військових
© inforesist.org

На тлі скандалу навколо корупційних закупівель продовольства для військових, що виник після публікації відповідного розслідування ZN.UA, міністр оборони України Олексій Резніков пообіцяв членам комітету Верховної Ради з питань антикорупційної політики продемонструвати актуальні ціни в договорах, за якими постачаються продукти для Збройних сил. Однак за три тижні відомство так і не зробило цього, повідомила голова комітету Анастасія Радіна у Facebook.

Замість виконання взятого зобов’язання, Міноборони направило депутатам відписку за підписом самого Резнікова із вимогою спочатку "обґрунтувати необхідність опрацювання питань, пов'язаних із депутатською діяльністю".

"Міноборони, перепрошую, ви серйозно?! Чи означає це, що і обіцянка щодо розгортання Military Prozorro буде виконана аналогічно? Чекати на добру волю міністерства не планую. Вважаю, що парламент має взяти на себе відповідальність за зміну правил закупівель харчування і іншого забезпечення для військових під час війни", – наголосила Радіна.

Зважаючи на це, глава антикоркомітету заявила про ініціювання додаткових поправок до ухваленого в першому читанні законопроекту №8381, який передбачає введення певної прозорості для оборонних закупівель.

Так, вона пропонує встановити вимогу, щоб ціни в договорах не перевищували ринкові за відповідний період. Також Радіна вважає, що Міноборони повинна закуповувати продукти саме як продукти, а не маскувати їх вартість необгрунтованими чи неіснуючими послугами

Остання поправка вимагатиме, щоб умови закупівель стали якомога зручнішими для участі в них виробників і рітейл-мереж з метою створення конкуренції.


Максим Царук, ZN.ua





Интересные новости
Звільнення від мобілізації: громадяни, які його отримали від ВЛК, можуть бути обстежені зановоЗвільнення від мобілізації: громадяни, які його отримали від ВЛК, можуть бути обстежені заново
Окупанти намагаються обійти Вугледар із флангу — БутусовОкупанти намагаються обійти Вугледар із флангу — Бутусов
Загальна мобілізація: в Україні почали роздавати повістки на похоронахЗагальна мобілізація: в Україні почали роздавати повістки на похоронах
У Литві зібрали понад 6 мільйонів євро на радари ППО для УкраїниУ Литві зібрали понад 6 мільйонів євро на радари ППО для України
Представники УПЦ МП винесли унітаз і не тільки з будівлі, що належить ПЦУ: залишилися самі голі стіни, відеоПредставники УПЦ МП винесли унітаз і не тільки з будівлі, що належить ПЦУ: залишилися самі голі стіни, відео
Блок рекламы


Похожие новости
Понад 600 посадовців Міноборони й ЗСУ притягнули до відповідальності після внутрішніх аудитів – РезніковПонад 600 посадовців Міноборони й ЗСУ притягнули до відповідальності після внутрішніх аудитів – Резніков
CNN: Збита над США шпигунська куля є частиною широкої програми військових Китаю зі спостереженняCNN: Збита над США шпигунська куля є частиною широкої програми військових Китаю зі спостереження
Понад 900 військових, чотири системи ППО та дві РСЗВ: Генштаб розповів про втрати ворога за 8 лютогоПонад 900 військових, чотири системи ППО та дві РСЗВ: Генштаб розповів про втрати ворога за 8 лютого
Все більше медзакладів на окупованих територіях росіяни перелаштовують під шпиталі для військових – ISWВсе більше медзакладів на окупованих територіях росіяни перелаштовують під шпиталі для військових – ISW
Що сприяло Москві в закупівлях компонентів для ударних дронів в Ірану – версія ISWЩо сприяло Москві в закупівлях компонентів для ударних дронів в Ірану – версія ISW
Суд збільшив заставу для арештованого ексдиректора департаменту держзакупівель Міноборони ХмельницькогоСуд збільшив заставу для арештованого ексдиректора департаменту держзакупівель Міноборони Хмельницького
Для потреб військових та сотні столичних будинків: Кличко отримав від партнерів ще чотири потужних генераториДля потреб військових та сотні столичних будинків: Кличко отримав від партнерів ще чотири потужних генератори
Чиновник однієї з військових частин "зливав" таємні відомості Сил оборони України: що відомоЧиновник однієї з військових частин "зливав" таємні відомості Сил оборони України: що відомо
Резніков продовжує шукати каверзу в розкритті журналістами корупційної схеми закупівлі продуктів у МіноборониРезніков продовжує шукати каверзу в розкритті журналістами корупційної схеми закупівлі продуктів у Міноборони
У нас їх надто мало – Міноборони Польщі про передачу Україні винищувачів F-16У нас їх надто мало – Міноборони Польщі про передачу Україні винищувачів F-16
Последние новости
Подгружаем последние новости