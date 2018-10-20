США выходят из Договора о ликвидации ракет с Россией, - СМИ
Трамп планирует утвердить решение "в предстоящие недели".
Соединенные Штаты Америки планируют сообщить РоSSии о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Об этом сообщает New York Times.
По данным источников издания, планы США по выходу из договора сообщит помощник президента по вопросам национальной безопасности Джон Болтон. Он приедет в РоSSию с визитом 21 октября.
Само решение, как уточняют в NYT, Дональд Трамп планирует утвердить "в предстоящие недели".
"Пакт сдерживал Соединенные Штаты от развертывания нового оружия, чтобы реагировать на попытки Китая закрепить доминирующее положение в западной части Тихого океана…", - пишут в издании.
Ранее британская газета The Guardian сообщала, что Болтон выступает за выход США из Договора о РСМД, но это решение еще придется согласовать в кабинете министров, в то время как американские Госдепартамент и министерство обороны придерживаются противоположного мнения. Однако Вашингтон, по данным газеты, на этой неделе уже проинформировал своих европейских союзниках о планах выйти из соглашения, чтобы посмотреть на их реакцию.
США обвиняют РоSSию в нарушении Договора о РСМД из-за разработанной в РФ крылатой ракеты наземного базирования 9M729 для комплекса "Искандер". Вашингтон и НАТО считают, что эта система попадает под действие договора, Москва это отрицает. РоSSия также неоднократно обвиняла Соединенные Штаты в нарушении соглашения, например, из-за американских систем ПРО в Румынии.
Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности подписали в 1987 году генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев и президент США Рональд Рейган. Соглашение запрещает сторонам производство баллистических и крылатых ядерных ракет наземного базирования дальностью от 500 до 5500 км, а также их испытание и развертывание.
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