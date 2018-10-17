В зоне ООС получил ранение один украинский военный

Боевики совершили 9 обстрелов, в основном - из запрещенного вооружения.

В зоне ООС получил ранение один украинский военный
Фото: Макс Левин

Сегодня днем в зоне боевых действий на Донбассе получил ранения один военнослужащий Объединенных сил. Об этом сообщает пресс-центр ООС на своей странице в Фейсбуке.

В течение дня боевики совершили 9 обстрелов, шесть из них - из вооружения, запрещенного минскими договоренностями. Огонь вели из минометов 120 и 82 мм, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

РоSSийско-оккупационные войска осуществляли обстрелы позиций Объединенных сил в районе населенных пунктов Верхнеторецкое, Авдеевка, Новотроицкое, Гнутово, Талаковка, Лебединское и Широкино.

Напомним, накануне боевики совершили 19 обстрелов, двое украинских военных погибли и еще один военнослужащий получил ранение.


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