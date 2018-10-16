РоSSия перебросила в Азовское море два военных корабля

К какому именно отряду Береговой охраны ФСБ РФ идут корабли, пока неизвестно.

РоSSия перебросила в Азовское море два военных корабля
Фото: mil.in.ua

Для увеличения численности своих надводных сил, РоSSийская Федерация направила в Азовское море два корабля ПСКР-920 (б/н 178) "Сыктывкар" и ПСКР-921 "Кизляр" (б/н 177) проекта 10410 "Светляк" Береговой охраны ФСБ.

Об этом сообщает "Украинский милитаристский портал".

10 октября ПСКР-921 "Кизляр" (б/н 177) был замечен у Чебоксарского водохранилища неподалеку от Нижнего Новгорода за переходом в Архангельске. 11 октября по этому же маршруту начал проследовал ПСКР-920 (б/н 178) "Сыктывкар".

"Ожидается, что оба корабля прибудут в Азовское море после 20 октября", - отмечается в сообщении.

К какому именно отряду Береговой охраны ФСБ РФ идут военные корабли, пока неизвестно.

Оба корабля были построены на заводе "Алмаз" в Санкт-Петербурге и хотя были разработаны по одному проекту 10410 "Светляк", но имеют разное вооружение. Так, ПСКР-920 (б/н 178) "Сыктывкар", он был введен в эксплуатацию в 1995 году и вооружен: 76 мм артиллерийской установкой АК-176м, 30 мм артиллерийской установкой АК-630М, двумя пусковыми установками для ПЗРК "Игла", 2 бомбосбрасывателями (12 ГБ ББ-1), 2х7 55 мм гранатометами МРГ-1 "Огонек" (гранаты РГ-55М, ГРС-55).

Фото: mil.in.ua

В конце мая россияне уже перебросили в Азовское море артиллерийские катера проекта 1204 типа "Шмель" и один катер проекта 1400м типа "Гриф". Они размещены на базе в оккупированной Керчи.

Напомним, 6 сентября на заседании СНБО Украины было принято решение усилить военно-морское присутствие в Азовском море в связи с агрессивными действиями РФ. 12 октября президент Петр Порошенко ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о защите интересов Украины в Азовском и Черном морях, Керченском проливе, на юге и востоке Украины.

По словам Порошенко, что после оккупации Крыма, мишенью Кремля является оккупация Азовского моря.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Предоставление Украинской православной церкви автокефалии отложили, - митрополит АвстрийскийПредоставление Украинской православной церкви автокефалии отложили, - митрополит Австрийский
Немецкая полиция завела дело на Грэма Филлипса за вандализм на могиле БандерыНемецкая полиция завела дело на Грэма Филлипса за вандализм на могиле Бандеры
Полторак: склад боеприпасов в Ичне подорвали ранее заложенными бомбамиПолторак: склад боеприпасов в Ичне подорвали ранее заложенными бомбами
В стамбульском консульстве Саудовской Аравии тело журналиста расчленили пилойВ стамбульском консульстве Саудовской Аравии тело журналиста расчленили пилой
На складах в Ичне были системы защиты от беспилотников, но их держали в коробках, - депутатНа складах в Ичне были системы защиты от беспилотников, но их держали в коробках, - депутат
Блок рекламы


Похожие новости
В понедельник на Донбассе ранены трое военных, один погибВ понедельник на Донбассе ранены трое военных, один погиб
РоSSия пытается сделать Азовское и Каспийское моря своей внутренней акваториейРоSSия пытается сделать Азовское и Каспийское моря своей внутренней акваторией
Двое военных получили ранения на Донбассе в День защитника УкраиныДвое военных получили ранения на Донбассе в День защитника Украины
РоSSия обвинила Волкера в разрушении Минских соглашенийРоSSия обвинила Волкера в разрушении Минских соглашений
46 военных медиков погибли с начала боевых действий на Донбассе46 военных медиков погибли с начала боевых действий на Донбассе
Спикер Сейма Польши выступает за включение Украины в «Инициативу трех морей»Спикер Сейма Польши выступает за включение Украины в «Инициативу трех морей»
ВМС Украины провели масштабные учения в Азовском мореВМС Украины провели масштабные учения в Азовском море
В Европарламенте обсудили эскалацию в Азовском мореВ Европарламенте обсудили эскалацию в Азовском море
РоSSия перемещает военную технику к Симферополю, - СМИРоSSия перемещает военную технику к Симферополю, - СМИ
МИД фюрера РФ объяснил наличие техники у задержанных в Нидерландах роSSиянМИД фюрера РФ объяснил наличие техники у задержанных в Нидерландах роSSиян
Последние новости
Подгружаем последние новости