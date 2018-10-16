РоSSия перебросила в Азовское море два военных корабля

К какому именно отряду Береговой охраны ФСБ РФ идут корабли, пока неизвестно.

Для увеличения численности своих надводных сил, РоSSийская Федерация направила в Азовское море два корабля ПСКР-920 (б/н 178) "Сыктывкар" и ПСКР-921 "Кизляр" (б/н 177) проекта 10410 "Светляк" Береговой охраны ФСБ.

Об этом сообщает "Украинский милитаристский портал".

10 октября ПСКР-921 "Кизляр" (б/н 177) был замечен у Чебоксарского водохранилища неподалеку от Нижнего Новгорода за переходом в Архангельске. 11 октября по этому же маршруту начал проследовал ПСКР-920 (б/н 178) "Сыктывкар".

"Ожидается, что оба корабля прибудут в Азовское море после 20 октября", - отмечается в сообщении.

К какому именно отряду Береговой охраны ФСБ РФ идут военные корабли, пока неизвестно.

Оба корабля были построены на заводе "Алмаз" в Санкт-Петербурге и хотя были разработаны по одному проекту 10410 "Светляк", но имеют разное вооружение. Так, ПСКР-920 (б/н 178) "Сыктывкар", он был введен в эксплуатацию в 1995 году и вооружен: 76 мм артиллерийской установкой АК-176м, 30 мм артиллерийской установкой АК-630М, двумя пусковыми установками для ПЗРК "Игла", 2 бомбосбрасывателями (12 ГБ ББ-1), 2х7 55 мм гранатометами МРГ-1 "Огонек" (гранаты РГ-55М, ГРС-55).

Фото: mil.in.ua

В конце мая россияне уже перебросили в Азовское море артиллерийские катера проекта 1204 типа "Шмель" и один катер проекта 1400м типа "Гриф". Они размещены на базе в оккупированной Керчи.

Напомним, 6 сентября на заседании СНБО Украины было принято решение усилить военно-морское присутствие в Азовском море в связи с агрессивными действиями РФ . 12 октября президент Петр Порошенко ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны о защите интересов Украины в Азовском и Черном морях, Керченском проливе, на юге и востоке Украины.

По словам Порошенко, что после оккупации Крыма, мишенью Кремля является оккупация Азовского моря.