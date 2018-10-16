Зону загрязнения боеприпасами вокруг арсенала в Ичне сократили до 10 километров

Проверка и зачистка территории вокруг арсенала продолжается.

Зону загрязнения боеприпасами вокруг арсенала в Ичне сократили до 10 километров
Фото: Макс Требухов

На территории 6-го арсенала Минобороны в Черниговской области продолжается тушение пожара. За прошедшие сутки пожарные самолеты ГосЧС совершили 4 сброса воды и дважды привлекались для тушения лесного настила вблизи арсенала. об этом сообщает региональное управление ГосЧС.

За прошедшие сутки пиротехнические подразделения отработали 11 заявок о выявлении взрывоопасных предметов, изъяты 277 боеприпасов. В 16-километровой зоне вокруг арсенала продолжается проверка и очистка от боеприпасов, сообщается, что зона потенциального загрязения снарядами сокращена до 10 км.

Рабочие группы на обследовали 89% зданий (8688 объектов из 9713), по данным комиссий, повреждены 112 домов, квартир и других сооружений в 20 населенных пунктах, в селе Августовка разрушены 4 частных жилых дома.

В медицинских заведения Прилук, Ични и Парафиевки остаются 85 эвакуированных человек, в том числе 11 детей.

Электроснабжение, водоснабжение и стационарная телефонная связь работают в штатном режиме. В течение суток восстановлено газоснабжение 3 населенных пунктов, без газа остаются 1027 абонентов в Ичне.

Погибших и травмированных в результате чрезвычайной ситуации не зафиксировано.

Напомним, ночью 9 октября на территории 6-го арсенала Минобороны в пгт Дружба вблизи Ични произошли взрывы, повлекшие пожар. В Генштабе подозревают диверсию и сообщили, что склад был подорван в четырех разных местах.

С прилегающих территорий эвакуировали более 12,5 тысячи человек. Воздушное пространство в радиусе 30 км закрыли, приостановили движение железнодорожного и автомобильного транспорта. От газоснабжения отключили Ичню и еще 11 населенных пунктов района.

Правительство выделило 100 млн гривен для преодоления последствий ЧП.

Площадь арсенала Минобороны составляет 682 га, в том числе 402 га - техническая территория, на которой расположены 128 мест хранения боеприпасов. На арсенале хранилось 69,5 тыс. тонн боеприпасов.


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