Маляр: Україна відправить підкріплення в Бахмут, рішення про захист міста не політичне

Україна відправить додаткові військові підрозділи в район міста Бахмут Донецької області. Відповідне рішення прийняв командувач Сухопутних військ Збройних сил України під час недавньої поїздки на позиції в населеному пункті, повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр у ефірі телемарафону .

За її словами, генерал-полковник відвідав місто на передовій, також щоб зрозуміти обставини, які зараз можуть погіршити чи покращити його оборону. На місці також були ухвалені інші рішення, які поки не можна розголошувати.

Маляр зазначила, що Бахмут залишається епіцентром бойових дій на території України вже кілька місяців. Ситуація там складна і напружена, оскільки агресор зосередив на цьому напрямку свої ключові зусилля, намагаючись до березня вийти на кордон Донецької області.