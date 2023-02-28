Маляр: Україна відправить підкріплення в Бахмут, рішення про захист міста не політичне
Заступниця глави Міноборони заперечила заяви про відсутність стратегічного значення на бахмутському напрямку, інформує
Україна відправить додаткові військові підрозділи в район міста Бахмут Донецької області. Відповідне рішення прийняв командувач Сухопутних військ Збройних сил України під час недавньої поїздки на позиції в населеному пункті, повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр у ефірі
За її словами, генерал-полковник відвідав місто на передовій, також щоб зрозуміти обставини, які зараз можуть погіршити чи покращити його оборону. На місці також були ухвалені інші рішення, які поки не можна розголошувати.
Маляр зазначила, що Бахмут залишається епіцентром бойових дій на території України вже кілька місяців. Ситуація там складна і напружена, оскільки агресор зосередив на цьому напрямку свої ключові зусилля, намагаючись до березня вийти на кордон Донецької області.
Як зазначила заступниця міністра оборони, РФ збирає в районі Бахмута професійні і численні підрозділи ПВК "Вагнер". Вони переважають за кількістю наші сили, але в результаті запеклих боїв зазнають більших втрат.