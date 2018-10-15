РоSSия пытается сделать Азовское и Каспийское моря своей внутренней акваторией

РоSSия пытается преобразовать Каспийское и Азовское море во внутренние акватории, ограничивая свободу мореплавания, заявила во время заседания подкомиссии безопасности и обороны Европейского парламента её глава Анна Фотыга.

Она подчеркнула, что в Мариуполе, который расположен на Азовском море, хотят инвестировать многие, но РоSSия блокирует все инициативы, пишет rt.com.

Ситуация на Азовском море была одной из тем заседания Подкомиссии безопасности и обороны Европейского парламента (SEDE). Возглавляемая Анной Фотыгой миссия SEDE две недели тому назад вернулась из Мариуполя.

РоSSия использует в Азовском море те же методы, что и в отношении порта в Эльблонге, который она «издавна блокирует» Балтийской косой.

По её словам, в регионе есть очень много желающих инвестировать в местные порты, но РоSSия блокирует все инициативы. По мнению Фотыги, РоSSия пытается преобразовать Каспийское и Азовское море во внутренние акватории, ограничивая свободу мореплавания.

Константин Елисеев, главный советник по вопросам внешней политики и заместитель главы администрации президента Петра Порошенко подчеркнул, что РоSSия стремится к полному контролю на Черном и Азовском морях.

«Это элемент роSSийской военной тактики, а Азовское море в настоящий момент является только полигоном. Отсутствие реакции провоцирует РоSSию на дальнейшую эскалацию конфликта. РоSSия испытывает Запад, в том числе в Балтийском или Средиземном морях», — заявил дипломат, отметив при этом, Запад неубедительно реагирует на всё это.

«Поэтому я призываю ЕС и партнерские страны НАТО ввести очередные санкции в отношении РоSSии. Пора перейти от слов к действиям. Нам нужны действия со стороны ЕС и НАТО», — говорил Елисеев.

Люк Девинь, директор Департамента Европейской службы внешних связей по РоSSии, Восточному партнерству, Центральной Азии и ОБСЕ отметил, что «вопрос Украины остается в сердце политики ЕС». Он подчеркнул, что строительство моста через Керченский пролив является очередным агрессивным шагом, нарушающим суверенитет Украины. По его мнению, роSSийские действия на Азовском море, в том числе контроль кораблей в Керченском проливе, усложняют мореплавание в украинские порты.

Радослава Стефанова, глава отдела по вопросам РоSSии и Украины в Главной штаб-квартире НАТО в Брюсселе подчеркнула, что альянс регулярно укрепляет сотрудничество с Украиной.

«Азовское море связано с безопасностью Черного моря, евроатлантической безопасностью, нашей безопасностью», — говорила Радослава Стефанова. Она перечислила ряд инициатив, целью которых является укрепление способности украинской армии, в том числе ряд совместных учений. Стефанова подчеркнула, что украинский флот принимал участие в операции Sea Guardian, а вскоре укрепит силы альянса в операции Sea Breeze. «Азовское море есть и останется на повестке альянса», — этими словами она закончила свою речь.

Европейский парламент займется ситуацией на Азовском море во время пленарной Сессии в Страсбурге.


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