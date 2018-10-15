РоSSия пытается сделать Азовское и Каспийское моря своей внутренней акваторией

РоSSия пытается преобразовать Каспийское и Азовское море во внутренние акватории, ограничивая свободу мореплавания, заявила во время заседания подкомиссии безопасности и обороны Европейского парламента её глава Анна Фотыга.

Она подчеркнула, что в Мариуполе, который расположен на Азовском море, хотят инвестировать многие, но РоSSия блокирует все инициативы, пишет rt.com .

Ситуация на Азовском море была одной из тем заседания Подкомиссии безопасности и обороны Европейского парламента (SEDE). Возглавляемая Анной Фотыгой миссия SEDE две недели тому назад вернулась из Мариуполя.