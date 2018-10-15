Двое военных получили ранения на Донбассе в День защитника Украины
С семи часов утра боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня.
В День защитника Украины, 14 октября, двое военных получили ранения в результате боевых действий на Донбассе.
Об этом говорится в вечерней сводке штаба операции Объединенных сил.
С семи часов утра подконтрольные РоSSии боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе один раз возле Гнутово использовалось тяжелое вооружение, запрещенное Минскими соглашениями.
Также боевики стреляли возле Песков, Новотроицкого, Богдановки, Водяного и Лебединского, используя при этом гранатометы, крупнокалиберные пулеметы, стрелково оружие.
Ситуацию в районе проведения ООС называют контролируемой.
Напомним, вчерашний день на Донбассе прошел без потерь, несмотря на 26 обстрелов.
12 октября было 26 обстрелов с одним раненым, 11 октября - 27 обстрелов без потерь.
10 октября погибли сразу четверо военных, еще трое были ранены.
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