Двое военных получили ранения на Донбассе в День защитника Украины

С семи часов утра боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня.

В День защитника Украины, 14 октября, двое военных получили ранения в результате боевых действий на Донбассе.

Об этом говорится в вечерней сводке штаба операции Объединенных сил.

С семи часов утра подконтрольные РоSSии боевики 11 раз нарушили режим прекращения огня, в том числе один раз возле Гнутово использовалось тяжелое вооружение, запрещенное Минскими соглашениями.

Также боевики стреляли возле Песков, Новотроицкого, Богдановки, Водяного и Лебединского, используя при этом гранатометы, крупнокалиберные пулеметы, стрелково оружие.

Ситуацию в районе проведения ООС называют контролируемой.

Напомним, вчерашний день на Донбассе прошел без потерь, несмотря на 26 обстрелов.

12 октября было 26 обстрелов с одним раненым, 11 октября - 27 обстрелов без потерь.

10 октября погибли сразу четверо военных, еще трое были ранены.