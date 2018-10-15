80 зданий вблизи Ични признали аварийными из-за взрывов на арсенале

Местные власти намерены провести восстановительные работы.

В зоне чрезвычайной ситуации в Черниговской области вблизи Ични в результате взрывов на военных складах по состоянию на 14 октября поврежденными признали более 80 зданий в 10 населенных пунктах.

Об этом сообщили в департаменте информационной деятельности и связей с общественностью Черниговской ОГА, ссылаясь на результаты сегодняшнего заседания оперативного штаба по ликвидации чрезвычайной ситуации, пишет УНИАН.

"По результатам обследований определено поврежденными 80 домов, квартир и других капитальных сооружений в 10 населенных пунктах. Больше всего - в с. Августовка - 34, с. Дзюбовка - 24", - говорится в сообщении.

Местные власти намерены провести восстановительные работы в поврежденных зданиях. Отмечается, что для этого создали резерв строительных материалов, также материалы поступают из других областей.

На сегодняшний день в Ичнянском районе остаются отключенными от газоснабжения 3737 абонентов в 8 населенных пунктах (Ичня, села Гмырянка, Иржавец, Гужовка, Рожновка, Крупичполе, Буримка, Максимовка).

Тем временем в Минобороны сообщили, что по состоянию на 12:00 14 октября на арсенале еще наблюдаются одиночные взрывы с низкой периодичностью и очаги тления.

"В настоящее время на территории арсенала работает аэроразведка, пожарные танки, пожарный поезд, инженерная и специальная техника ВС Украины, а также привлечена специальная техника подразделений ГосЧС. Авиация ГосЧС сбрасывает воду", - говорится в сообщении.

Напомним, ночью 9 октября на территории 6-го арсенала Минобороны в пгт Дружба вблизи Ични произошли взрывы, повлекшие пожар. В Генштабе подозревают диверсию и сообщили, что склад был подорван в четырёх разных местах.

С прилегающих территорий эвакуировали более 12,5 тысячи человек. Воздушное пространство в радиусе 30 км закрыли, приостановили движение железнодорожного и автомобильного транспорта. От газоснабжения отключили Ичню и еще 11 населенных пунктов района.

В городе и ближайших населенных пунктах начали операцию по разминированию территории в радиусе 16 км от военного арсенала. Правительство выделило 100 млн грн для преодоления последствий взрывов.

Отметим, площадь территории 6-го арсенала Минобороны составляет 682 га, в том числе 402 га - техническая территория, на которой расположены 128 мест хранения боеприпасов. На арсенале хранилось 69,5 тыс. тонн боеприпасов.