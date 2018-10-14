Боевики обстреляли населенные пункты Чермалык и Широкино

Масштабы разрушений оценивает украинская сторона СЦКК.

Боевики обстреляли населенные пункты Чермалык и Широкино
Архивное фото
Фото: www.dn.npu.gov.ua

За прошедшие сутки, 13 октября, в районе проведения Операции объединенных сил оккупанты 26 раз открывали огонь по позициям украинских войск. Из них 10 раз применяли вооружение, запрещенное Минскими договоренностями. Об этом сообщили в штабе ООС.

"За прошедшие сутки враг осуществлял обстрелы наших позиций в районе населенных пунктов Крымское, Вольное, Екатериновка, Степное, Троицкое, Светлодарск, Новолуганское, Красногоровка, Чермалык, Павлополь, Гнутово, Водяное, Лебединское и Широкино", - говорится в сообщении.

РоSSийские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Позиции Объединенных сил в районе населенных пунктов Новолуганское и Лебединское противник обстреливал из минометов 120-го калибра, минометы калибра 82 мм применял по опорным пунктам у Вольного, Троицкого, Светлодарска и Лебединского.

"Также вчера вечером оккупанты цинично обстреляли из минометов калибра 120 и 82 мм населенные пункты Чермалык и Широкино на Мариупольском направлении. Обстрелы этих сел осуществлялись из территории оккупированных населенных пунктов Верхнешироковское и Саханка", - указано в сообщении.

Последствия и масштабы разрушений пока оцениваются украинской стороной СЦКК и Специальной мониторинговой миссией ОБСЕ.

Потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

По данным разведки, за минувшие сутки ранены четверо боевиков роSSийско-оккупационных войск.

С начала текущих суток противник из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия трижды обстрелял позиции Объединенных сил вблизи населенных пунктов Крымское, Гнутово и Широкино. Тяжелое вооружение не применялось. Один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

Напомним, вчера украинский вертолет Ми-24 сбил беспилотник РФ над Лисичанском.



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