Оккупанты обстреляли поселок в Харьковской области снарядами на парашютах

Погибших и раненых нет.

Оккупанты обстреляли поселок в Харьковской области снарядами на парашютах
© Суспільне мовлення

РоSSийские оккупационные войска в понедельник, 14 июня, обстреляли Золочев Харьковской области снарядами на парашютах, сообщил глава Золочевской громады Виктор Коваленко, информирует "Суспільне".

Он отметил, что оккупанты вели обстрел около 4:30.

По его словам, погибших или раненых нет. В результате обстрела повреждены четыре дома.

На территории Харьковской области продолжаются боевые действия. На Харьковском направлении оккупанты сконцентрированы на обороне. На Изюмском направлении войска РФ пытаются установить контроль над населенным пунктом Богородичное и готовят наступление на Славянск, заявил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

В понедельник, 13 сентября, оккупанты продолжили обстрелы Харькова и Харьковского, Изюмского, Богодуховского и Чугуевского районов области. Всего в области один человек погиб, пять - ранены, в том числе трое детей.


Анна Конюченко, ZN.ua





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