Окупанти обстріляли Миколаїв касетними снарядами: відомо про пошкодження житлових будинків
Наразі у місті триває повітряна тривога, тому небезпека прильотів зберігається, інформує
31 липня вночі російські окупанти здійснили низку обстрілів Миколаєва. Загарбники знову використали заборонені міжнародними конвенціями касетні снаряди. Про це
«Миколаїв масовано обстрілюють. Від початку тривоги у місті лунають вибухи, у тому числі касетних снарядів. Наразі відомо про кілька пожеж у місцях прильотів. Є пошкодження житлових будинків від ударної хвилі та уламків. Повітряна тривога триває. Залишайтесь в укриттях і дотримуйтесь правила двох стін!», – написав посадовець.
Місцеві Telegram-канали почали повідомляти про вибухи у Миколаєві після першої години ночі. Наразі точних даних про місця влучання ворожих ракет немає.