Як правильно здатися в полон: ЗСУ б'ють по окупантах агітснарядами, відео

Збройні сили України не лише здобувають перемогу на Харківському напрямку, а й дають російським окупантам можливість вижити та повернутися додому шляхом складання зброї та здавання в полон, інформує Апостроф .

Відео опублікувала на своїй сторінці у Facebook заступник міністра оборони України Ганна Маляр.

Українські бійці запускають у бік позицій ворога снаряди з РСЗВ з листівками - у них міститься заклик здатися в полон, тим самим зберегти собі життя. Виглядають ці листівки так:

Окупантів попереджають, що інакше на них чекатиме лише смерть на українських землях.