Загарбники обстріляли Миколаїв касетними снарядами, є поранені

Вчора ввечері кремлівські сили обстріляли Миколаїв касетними снарядами, як наслідок, поранено щонайменше двох місцевих жителів. Про черговий обстріл міста розповів на своєму Telegram-каналі мер Олександр Сєнкевич.

За його даними, все відбулося близько 17:15 касетні снаряди скинули на Корабельний район Миколаєва.

"В основному поцілили у приватний сектор - пошкоджено вікна і дах у приватних будинках. Станом на 22:00 відомо про двох поранених - жінку і чоловіка. Їх забрала швидка".

Лише декілька днів тому Росія розбомбила два університети Миколаєва (фото).

Де безпечно перечекати авіаудар

У бомбосховищі, метро, підземному переході.

Паркінги, напівпідвальні приміщення

У випадку, якщо авіаудар застав вас на вулиці, вберегти від уламків можуть: