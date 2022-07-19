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2022-07-19
Загарбники обстріляли Миколаїв касетними снарядами, є поранені
Раніше ми повідомляли, де безпечно перечекати авіаудар на випадок його повторення, інформує
Наслідки нещодавнього обстрілу Університету кораблебудування / фото ілюстративне© ДСНС України
Вчора ввечері кремлівські сили обстріляли Миколаїв касетними снарядами, як наслідок, поранено щонайменше двох місцевих жителів. Про черговий обстріл міста
За його даними, все відбулося близько 17:15 касетні снаряди скинули на Корабельний район Миколаєва.
"В основному поцілили у приватний сектор - пошкоджено вікна і дах у приватних будинках. Станом на 22:00 відомо про двох поранених - жінку і чоловіка. Їх забрала швидка".
Лише декілька днів тому Росія розбомбила два університети Миколаєва (фото).
Де безпечно перечекати авіаудар
- У бомбосховищі, метро, підземному переході.
- Паркінги, напівпідвальні приміщення
У випадку, якщо авіаудар застав вас на вулиці, вберегти від уламків можуть:
- Канава, траншея, яма
- Труба водостоку під дорогою
- Каналізаційні люки. Однак не на газовій магістралі.
- Високий бордюр або фундамент
- Оглядова яма для автівок у гаражі або СТО
Оксана Коваль, ZN.ua