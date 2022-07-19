Загарбники обстріляли Миколаїв касетними снарядами, є поранені

Раніше ми повідомляли, де безпечно перечекати авіаудар на випадок його повторення, інформує ZN.ua.

Загарбники обстріляли Миколаїв касетними снарядами, є поранені
Наслідки нещодавнього обстрілу Університету кораблебудування / фото ілюстративне
© ДСНС України

Вчора ввечері кремлівські сили обстріляли Миколаїв касетними снарядами, як наслідок, поранено щонайменше двох місцевих жителів. Про черговий обстріл міста розповів на своєму Telegram-каналі мер Олександр Сєнкевич.

За його даними, все відбулося близько 17:15 касетні снаряди скинули на Корабельний район Миколаєва.

"В основному поцілили у приватний сектор - пошкоджено вікна і дах у приватних будинках. Станом на 22:00 відомо про двох поранених - жінку і чоловіка. Їх забрала швидка".

Лише декілька днів тому Росія розбомбила два університети Миколаєва (фото).

Де безпечно перечекати авіаудар

  • У бомбосховищі, метро, підземному переході.
  • Паркінги, напівпідвальні приміщення

У випадку, якщо авіаудар застав вас на вулиці, вберегти від уламків можуть:

  • Канава, траншея, яма
  • Труба водостоку під дорогою
  • Каналізаційні люки. Однак не на газовій магістралі.
  • Високий бордюр або фундамент
  • Оглядова яма для автівок у гаражі або СТО

Оксана Коваль, ZN.ua





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