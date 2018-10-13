Украинские ПВО атаковали два ударных беспилотника террористов над Лисичанском

Один БПЛА был сбит, второму удалось вернуться на неподконтрольную территорию.

Украинские ПВО атаковали два ударных беспилотника террористов над Лисичанском
Фото: Cxid.info

Утром, 12 октября, дежурными средствами противовоздушной обороны ОТУ "Север" были обнаружены два беспилотных летательных аппарата, которые пересекли линию разграничения и двигались в направлении Лисичанского нефтеперерабатывающего завода.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил в Фейсбуке.

"Оба БПЛА были идентифицированы как ударные и несущие угрозу жизни и здоровью мирных жителей. Было принято решение на применение средств ПВО. В результате отражения воздушной атаки один беспилотный летательный аппарат противника был сбит, второму удалось вернуться на неподконтрольную территорию", - говорится в сообщении.

Отмечается, что поражение воздушной цели произошло на высоте 2000 метров.

Никто из гражданского населения не пострадал.

"Этот случай еще раз подтверждает цинизм и наглость врага. Ведь именно в эти дни в Лисичанске и Северодонецке проходят праздничные мероприятия ко Дню защитника Украины", - отмечается в сообщении.

Напомним, сегодня в Лисичанске из-за взрыва эвакуировали школу.

Лисичанск освободили от боевиков еще в 2014 году.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Предоставление Украинской православной церкви автокефалии отложили, - митрополит АвстрийскийПредоставление Украинской православной церкви автокефалии отложили, - митрополит Австрийский
Полторак: склад боеприпасов в Ичне подорвали ранее заложенными бомбамиПолторак: склад боеприпасов в Ичне подорвали ранее заложенными бомбами
В стамбульском консульстве Саудовской Аравии тело журналиста расчленили пилойВ стамбульском консульстве Саудовской Аравии тело журналиста расчленили пилой
Саркози проиграл первую апелляцию по делу о коррупцииСаркози проиграл первую апелляцию по делу о коррупции
Грицак рассказал про действующего нардепа, который собирался возглавить сепаратистов в ОдессеГрицак рассказал про действующего нардепа, который собирался возглавить сепаратистов в Одессе
Блок рекламы


Похожие новости
Украинские пограничники задержали двоих россиян, которые незаконно пытались попасть в ВенгриюУкраинские пограничники задержали двоих россиян, которые незаконно пытались попасть в Венгрию
Украинские военные корабли завершили переход из Черного в Азовское мореУкраинские военные корабли завершили переход из Черного в Азовское море
Украинские военные корабли прошли Керченский пролив (обновлено)Украинские военные корабли прошли Керченский пролив (обновлено)
Украинские военные корабли идут через Керченский пролив в Азовское мореУкраинские военные корабли идут через Керченский пролив в Азовское море
РоSSия уже активно вмешивается в предстоящие украинские выборы, - ПорошенкоРоSSия уже активно вмешивается в предстоящие украинские выборы, - Порошенко
Украинские военные освободили хутор в "серой зоне" на Донбассе
Друг бостонских террористов Царнаевых освободился из тюрьмы и будет депортирован в КазахстанДруг бостонских террористов Царнаевых освободился из тюрьмы и будет депортирован в Казахстан
Военные на Донбассе сбили 4 беспилотника боевиковВоенные на Донбассе сбили 4 беспилотника боевиков
СНБО проведет заседание на тему вмешательства РоSSии в предстоящие украинские выборыСНБО проведет заседание на тему вмешательства РоSSии в предстоящие украинские выборы
РоSSия оказывает экономическое давление, блокируя украинские суда на трое суток, - ГПСУРоSSия оказывает экономическое давление, блокируя украинские суда на трое суток, - ГПСУ
Последние новости
Подгружаем последние новости