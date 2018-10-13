Украинские ПВО атаковали два ударных беспилотника террористов над Лисичанском

Один БПЛА был сбит, второму удалось вернуться на неподконтрольную территорию.

Утром, 12 октября, дежурными средствами противовоздушной обороны ОТУ "Север" были обнаружены два беспилотных летательных аппарата, которые пересекли линию разграничения и двигались в направлении Лисичанского нефтеперерабатывающего завода.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил в Фейсбуке.

"Оба БПЛА были идентифицированы как ударные и несущие угрозу жизни и здоровью мирных жителей. Было принято решение на применение средств ПВО. В результате отражения воздушной атаки один беспилотный летательный аппарат противника был сбит, второму удалось вернуться на неподконтрольную территорию", - говорится в сообщении.

Отмечается, что поражение воздушной цели произошло на высоте 2000 метров.

Никто из гражданского населения не пострадал.

"Этот случай еще раз подтверждает цинизм и наглость врага. Ведь именно в эти дни в Лисичанске и Северодонецке проходят праздничные мероприятия ко Дню защитника Украины", - отмечается в сообщении.

Напомним, сегодня в Лисичанске из-за взрыва эвакуировали школу.

Лисичанск освободили от боевиков еще в 2014 году.