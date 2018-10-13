Половина приходов МП присоединится к единой Украинской церкви, - Евстратий Зоря
После получения Украинской церковью томоса об автокефалии к ней присоединится около половины приходов УПЦ Московского патриархата.
Так считает архиепископ Черниговский и Нежинский, пресс-секретарь УПЦ КП Евстратий Зоря, сообщает «
Представитель УПЦ КП отметил, что сейчас Московский патриархат насчитывает 12 тісяч приходов и, по его мнению, половина из них присоединится к единой поместной церкви.
«Потом, в перспективе нескольких лет, я думаю, еще где-то две трети от тех, которые останутся, они будут переходить, а в долгосрочной перспективе мы считаем, что в Украине вообще будет существовать, как в Грузии грузинская церковь, в Болгарии болгарская церковь, в Румынии румынская церковь, там нет Московского патриархата, поскольку это аномалия с канонической точки зрения, так же, со временем, когда русская церковь признает автокефалию Украинской церкви, окончательно будет урегулирован этот вопрос. Возможно останется один храм в Киеве, который будет представительством Московского патриарха при патриархе Киевском «, — сказал Зоря.
В четверг Синод Вселенского патриархата поддержал предоставление автокефалии Украинской церкви.
Также Синод снял анафему с главы УПЦ КП Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной провославная церкви Макария.
Глава УПЦ Киевского патриархата Филарет заявил, что в ближайшее время состоится объединительный Архиерейский собор для создания единой Украинской поместной церкви.
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Политика
13.10.2018 09:34