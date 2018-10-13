КС запретил Минфину собирать персональные данные при верификации соцвыплат

Пункт 40 заключительных положений Бюджетного кодекса будет переписан.

Конституционный Суд признал неконституционными полномочия Министерства финансов собирать персональные данные граждан, необходимые для верификации социальных выплат.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

Суд рассмотрел представление уполномоченного Верховной Рады по правам человека относительно соответствия Конституции отдельных положений Бюджетного кодекса. Согласно документу, Минфин при осуществлении своих полномочий по контролю за соблюдением бюджетного законодательства "имеет право на бесплатное получение информации, содержащей персональные данные, и на доступ к автоматизированным информационным и справочным системам, реестрам и банкам данных госорганов".

Конституционный Суд пришел к выводу, что это является своевольным вмешательством в конституционное право человека на частную и семейную жизнь.

КС считает, что полномочия Минфина на бесплатное получение информации, содержащей персональные данные, является дискреционными, а потому крайне необходимо, чтобы они согласовывались с конституционным принципом верховенства права, в частности такими его элементами, как юридическая определенность и запрет произвола.

При этом Конституционный Суд отмечает, что министерство может быть наделено полномочиями по получению и обработке информации, содержащей персональные данные, только для достижения легитимной цели. Однако из-за отсутствия каких-либо границ дискреции, установленной законом, относительно дальнейших действий с информацией, содержащей персональные данные, исключается даже минимальная защиту субъекта персональных данных.

В итоге КС установил, что оспариваемые положения закона нарушают Конституцию. Указанные положения утрачивают силу со дня принятия Конституционным Судом данного решения, то есть с 11 октября.

Решение КС является обязательным, окончательным и не подлежит обжалованию.

Напомним, пункт 40 заключительных положений Бюджетного кодекса, который признан незаконным, говорит, что при осуществлении полномочий по контролю за соблюдением бюджетного законодательства в части мониторинга пенсий, пособий, льгот, субсидий, других социальных выплат Министерство финансов Украины имеет право получать информацию, содержащую банковскую тайну, персональные данные.