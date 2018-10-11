Южная Корея задумалась про ослабление санкций против КНДР

Южная Корея изучает возможность ослабить санкции, принятые в мае 2010 года против КНДР.

Об этом заявила министр иностранных дел Южной Кореи Кан Ген Хва, выступая в Национальном собрании, сообщает DW.

Как сообщает издание, подобный шаг не должен затронуть штрафные меры в отношении Пхеньяна, введенные Советом Безопасности ООН. Министр не назвала предполагаемый график решений по этому вопросу.

Как известно, Сеула ввела санкции против КНДР из-за потопления южнокорейского корвета «Чхонан» в марте 2010-го. Южная Корея обвинила Пхеньян в торпедной атаке на корабль и запретила северокорейским торговым судам проходить через южнокорейские воды. Южная Корея приняла меры в отношении Пхеньяна независимо от санкций, введенных СБ ООН против КНДР за ее ядерную программу.


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