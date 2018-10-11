Южная Корея задумалась про ослабление санкций против КНДР

Южная Корея изучает возможность ослабить санкции, принятые в мае 2010 года против КНДР .

Об этом заявила министр иностранных дел Южной Кореи Кан Ген Хва, выступая в Национальном собрании, сообщает DW.

Как сообщает издание, подобный шаг не должен затронуть штрафные меры в отношении Пхеньяна, введенные Советом Безопасности ООН . Министр не назвала предполагаемый график решений по этому вопросу.