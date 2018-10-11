Красный Крест передал гумпомощь для эвакуированного населения в районе Ични

Волонтеры организации посетили сильно пострадавшее село Августовка.

Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов Фото: Макс Требухов

Красный крест доставил несколько тысяч предметов первой необходимости для населения, которое было вынуждено покинуть свои дома из-за взрывов боеприпасов на 6-м арсенале возле Ични (Черниговская область).

Об этом сообщила пресс-служба организации.

9-10 октября из неприкасаемого запаса и при поддержке партнеров Красного Креста в места пребывания эвакуированных лиц в Прилуках, Нежине, Парафиевке и Южненском передали 600 ед. постельного белья, 600 одеял, 650 детских гигиенических наборов, 1400 подгузников для детей и 300 для взрослых, 130 упаковок детских питательных смесей, 500 наименований продуктов питания (мясные консервы, паштет, гречка, масло, сладости, сахар, чай, печенье).

10 октября волонтеры отряда быстрого реагирования Красного Креста вместе с представителями Национальной полиции оказали помощь людям пожилого возраста в наиболее пострадавшем селе Августовка.

Напомним, что арсенал возле Ични подорвали ночью 9 октября. В результате пришлось эвакуировать более 10 тысяч человек из близлежащих населенных пунктов, в том числе из самого райцентра.