Режиссер фильма о Стусе заявил, что сцену с Медведчуком доснимут в ближайшее время

"Это общее решение съемочной группы".

Сцену суда над украинским писателем и диссидентом Василием Стусом, где фигурировал его адвокат Виктор Медведчук, доснимут в ближайшее время. Об этом "Громадському радио" сообщил режиссер фильма Роман Бровко.

"Это наше общее решение группы. Мы понимаем сейчас общественное недовольство, которое вышло в этой ситуации. Поскольку мы снимаем кино на широкую аудиторию, то, конечно, должны учесть мнение этой аудитории и идти ей навстречу", - сказал режиссер.

По его словам, команда готова к критике.

"Критика будет в любом случае, что бы мы не делали. Мы уже много выслушали в свой адрес", - сказал он.

Напомним, премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил Госкино и Минкульту проверить фильм о Стусе "Птица души".

Скандал вокруг возник после того, как актеры сообщили, что из ленты изъяли сцены о Викторе Медведчуке, который в судебном процессе выступал адвокатом поэта. По их словам, сцену финального судебного заседания над диссидентом вырезали из-за звонков из администрации Медведчука творческому коллективу фильма с требованием убрать все упоминания о нем.

По словам режиссера фильма Романа Бровко, из фильма пришлось убрать не только эту сцену, но и около 20 других. Это связано с пожеланиями родных Стуса, хронометражем и юридическими тонкостями, сказал режиссер.

Сын поэта Дмитрий Стус рассказал, что встречался со сценаристами фильма, но ни о чем не просил.

Фильм "Птица души" о жизни Василия Стуса снимается по контракту Госкино с компанией "UM-GROUP". Проект этого фильма стал одним из победителей 10-го конкурсного отбора Госкино. Режиссером является Роман Бровко, авторами сценария - Сергей Дзюба и Артемий Кирсанов, продюсером - Артем Денисов. Сумма государственной финансовой поддержки составляет 19 млн 264,5 тыс. грн. Общая стоимость производства фильма - 38 млн 529 тыс. грн.

Фильм рассказывает о последних днях жизни гениального украинского поэта-шестидесятника Василия Стуса и о его загадочной смерти в советском лагере в ночь на 4 сентября 1985-го года.

Украинский политик Виктор Медведчук был назначен адвокатом Василия Стуса на судебном процессе в 1980 году. Сам Стус протестовал против этого назначения, но не смог добиться замены защитника. В выступлении перед судом адвокат заявил, что все преступления подсудимого заслуживают наказания. Именно эта сцена должна была войти в фильм.