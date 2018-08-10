Полиция завела дело на двух сотрудников СИЗО, помогавших "торнадовцам" организовать бунт

Сотрудники Киевского следственного изолятора собрали экс-бойцов спецроты в одной камере и дали им холодное оружие.

Правоохранительные органы начали уголовное производство в отношении двух сотрудников Киевского следственного изолятора. Дело касается помощи правоохранителей, оказанной экс-бойцам спецподразделения "Торнадо" во время вчерашнего бунта в СИЗО . Об этом сообщил пресс-секретарь заместителя министра юстиции Юрий Маслак, пишет УНН.

"В отношении двух работников продолжается служебное расследование относительно их помощи "торнадовцам". Материалы зарегистрированы в Едином реестре досудебных расследований. Их уволят, а дальнейшую судьбу будет решать суд", - сообщил Маслак.

Чиновник добавил, что именно эти сотрудники СИЗО завели экс-бойцов "Торнадо" в одну камеру и предоставили им запрещенные предметы (ножи и топор).

Ранее Маслак сообщил, что Министерство юстиции Украины проводит служебное расследование в отношении сотрудников Лукьяновского СИЗО , которые допустили встречу всех экс-бойцов "Торнадо" в одной камере.