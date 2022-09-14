"Хотіли "російський світ" – тримайте": бунт спалахнув в окупованому Луганську, кадри того, що відбувається

"Хотіли "російський світ" – тримайте": бунт спалахнув в окупованому Луганську, кадри того, що відбувається

В окупованому Луганську спалахнув бунт за участю мобілізованих на війну проти України чоловіків та їхніх родичів.

Як повідомляють місцеві паблики, "мобікі" з так званой "ЛНР", які вижили на Харківському напрямку, повернулися до Луганська, до пункту дислокації. Але замість відпустки їх вирішили відправити назад на фронт, але вже до «ДНР».

Однак родичів вояків це не влаштувало і вони організували протест.

За попередніми даними, на місце НП відразу примчали «спецслужби», проте протестуючі натовпом перевернули їхній транспорт.


Катерина Петренко, politeka.net





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