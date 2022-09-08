"Понад 30 ножових поранень": в окупованій Ялті спалахнув бунт, кадри та подробиці

"Понад 30 ножових поранень": в окупованій Ялті спалахнув бунт, кадри та подробиці

В окупованій росіянами Ялті у Криму люди вийшли на стихійний мітинг, протестуючи проти свавілля поліції.

Як повідомляють «Крим. Реалії», люди вийшли до будівлі російської поліції, а потім перекрили центральну вулицю Морська, вимагаючи арешту спецназівця та учасника проросійського народного ополчення Криму Кирила Гонтаренка, якого підозрюють у вбивстві.

Відомо, що жертвою став 34-річний місцевий мешканець Сергій Сухов. У ході сутички чоловік отримав понад 30 ножових поранень. За свідченнями очевидців, Сухова били двоє людей, які потім запхали його в багажник автомобіля і поїхали з місця злочину. Пізніше нападників затримали, однак одного з них, Гонтаренка, відпустили.

За даними ЗМІ, Кирило Гонтаренко – один із учасників т.зв. "Кримської весни" 2014 року. Брав участь в анексії півострова у складі т.зв. "самооборони Криму" і навіть нещодавно був нагороджений, про що свідчить спільне фото з Яніною Павленко, "мером" Ялти.

ЗМІ також опублікували відео з камер спостереження, на якому видно, що бійка, внаслідок якої загинув Сухов, почалася біля автомобіля із наклеєною на склі буквою Z – символом підтримки війни проти України.


Катерина Петренко, politeka.net





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