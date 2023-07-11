У розвідці розповіли подробиці про ліквідацію капітана Ржицького

Свідків його вбивства немає.

Учора росЗМІ повідомили, що у Краснодарі ліквідували заступника начальника місцевого відділу з мобілізаційної роботи капітана Станіслава Ржицького. Раніше він командував підводним човном "Краснодар", який міг використовуватися для ракетних обстрілів України "Калібрами". Сьогодні у ГУР МО розповіли нові подробиці про ліквідацію цього окупанта, інформує ZN.ua.

У розвідці розповіли подробиці про ліквідацію капітана Ржицького
© Якутське-Саха Інформаційне Агентство (ЯСІА)

"10 липня "підводник" здійснював пробіжку в краснодарському парку культури і відпочинку ім. 30-річчя перемоги. Близько шостої ранку в нього було здійснено сім пострілів з пістолета Макарова. В результаті вогнепальних поранень Ржицький помер на місці", - повідомляє українська розвідка.

Там зазначають, що у парку було безлюдно, позаяк тоді якраз падав рясний дощ. Як наслідок, свідків, які могли б повідомити деталі або упізнати нападника, також немає.

Про самого Ржицького відомо також те, що він був капітаном ІІ рангу та раніше командував підводним човном "Алроса". На "Краснодар" військовий "пересів" після того, як попереднє судно відправили на модернізацію.

Також відомо, що з 2006-го він проживав у Севастополі.

У ГУР МО розповідають, що "Краснодар" - один з шести підводних човнів Чорноморського флоту, які входять до проєкту "варшавянка". Кожен з них може нести за раз до чотирьох крилатих ракет "Калібр".


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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