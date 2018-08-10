ГПУ пригрозила уголовной ответственностью судье, закрывшему дело Кернеса

"Фантазии о неявке не являются основанием считать это отказом от обвинения".

Генеральная прокуратура откроет производство против судьи Андрея Антонова, который 10 августа закрыл дело против мэра Харькова Геннадия Кернеса.

Об этом на брифинге заявила заместитель генпрокурора Анжелу Стрижевская.

"Согласно рапорту прокурора, который принимал участие в данном судебном процессе, мы сейчас решаем вопрос о внесении ведомостей в ЕРДР по ч.2 ст.375 Уголовного кодекса Украины - постановление судьей заведомо незаконного решения", - заявила она.

Стрижевская добавила, что обвинение будет подавать апелляционную жалобу на решение Киевского районного суда Полтавы и рассчитывает на ее удовлетворение, так как, по ее мнению, судья мотивировал свое решение о закыртии дела Кернеса "абсолютной чушью".

"Процедура отказа от обвинения предусмотрена в статье 340 КПК и она имеет четко определенные границы. Извините, фантазии о неявке, хотя прокурор не явился по объективным причинам, не являются основанием считать это отказом от обвинения", - сказала Стрижевская.

Напомним, судья Антонов заявил, что прокуроры самоустранились от доказательства вины, в результате чего дело рассматривается уже четвертый год подряд. Семь последних заседаний, на которых должны были состояться дебаты, прокуроры вообще пропустили.

Суд расценил это как отказ от обвинения и постановил закрыть дело.