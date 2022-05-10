Утром оккупанты обстреляли Зеленодольск на Днепропетровщине, людей не задело

Повреждены несколько домов.

Утром оккупанты обстреляли Зеленодольск на Днепропетровщине, людей не задело
Фото: facebook.com/Valentyn.Reznichenko

Утром вторника, 10 мая, роSSийские войска нанесли удар по Зеленодольской общине в Днепропетровской области, повреждено несколько домов.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

"Ночь с частыми воздушными тревогами. Наутро артобстрел Зеленодольской общины. Повреждены несколько домов. Людей не задело. Сейчас все нормально", - написал он.

Накануне утром Резниченко сообщил, что враг обстрелял из "градов" Широковскую общину на Днепропетровщине. Ночью на 9 мая враг снова обстрелял Зеленодольскую общину. Попали по окраине села Большая Костромка. Несколько улиц остались без света. Жители села не пострадали.



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