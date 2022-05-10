Киву объявили в международный розыск, а его дело передали в суд

ГБР завершило следствие по экс-депутату.

Киву объявили в международный розыск, а его дело передали в суд
© Василий Артюшенко, ZN.UA

Государственное бюро расследований завершило расследование в отношении бывшего народного депутата Ильи Кивы и передало обвинительный акт в суд, сообщили в ГБР. Киву объявили в международный розыск.

«Следователи Государственного бюро расследований закончили расследование в отношении бывшего народного депутата Ильи Кивы за антиукраинские действия. 10 мая 2022 года обвинительный акт направлен в суд. Илья Кива обвиняется в государственной измене, пропаганде войны, посягательстве на территориальную целостность, призывах к захвату государственной власти и распространению коммунистической символики», – говорится в сообщении.

Следователи установили, что Кива, находясь в РФ, принял участие в одном из пропагандистских шоу на роSSийском телевидении. Экс-депутат публично призвал высшее руководство РоSSии к насильственному изменению конституционного строя и захвату государственной власти в Украине. Он предлагал физически устранить украинского президента Владимира Зеленского и других чиновников государства, а также публично призвал к ведению агрессивной войны на территории нашего государства.

«По инициативе следователей Государственного бюро расследований бывший нардеп Илья Кива объявлен в международный розыск. Обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет с конфискацией имущества», – подытожили в ГБР.

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