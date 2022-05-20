В Беларуси возбудили дело о терроризме против журналистов NEXTA

Следственный комитет Белоруси заявил о возбуждении уголовного дела в отношении представителей информационного ресурса NEXTA Степана Путило и Яна Рудика за «организацию деятельности террористической организации», сообщило агентство БелТА.

«С 2020 года обвиняемые использовали свои информационные ресурсы для дестабилизации обстановки на территории Беларуси и радикализации так называемых акций протеста», - заявили в СК и назвали обвиняемых террористами.

В ведомстве отметили, что сами обвиняемые находились за пределами страны, однако подталкивали людей «к совершению тяжких преступлений, посягательству на независимость, территориальную целостность, суверенитет и общественную безопасность Республики Беларусь ».