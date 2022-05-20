В Беларуси возбудили дело о терроризме против журналистов NEXTA

На днях за «покушение на терроризм» в Беларуси ввели смертную казнь, информирует ZN.ua.

В Беларуси возбудили дело о терроризме против журналистов NEXTA
© t.me/nexta_live

Следственный комитет Белоруси заявил о возбуждении уголовного дела в отношении представителей информационного ресурса NEXTA Степана Путило и Яна Рудика за «организацию деятельности террористической организации», сообщило агентство БелТА.

«С 2020 года обвиняемые использовали свои информационные ресурсы для дестабилизации обстановки на территории Беларуси и радикализации так называемых акций протеста», - заявили в СК и назвали обвиняемых террористами.

В ведомстве отметили, что сами обвиняемые находились за пределами страны, однако подталкивали людей «к совершению тяжких преступлений, посягательству на независимость, территориальную целостность, суверенитет и общественную безопасность Республики Беларусь».

«Возбуждение прикорытников. Продолжение эпопеи. Предлагаем в следующей редакции уголовного кодекса фотографию Степана Путило разместить на обложке», - прокомментировали дело в NEXTA.


Ирина Знась, ZN.ua

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