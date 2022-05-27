«Слуга» Безугла требует возбудить дело против Бутусова, он ответил

Народная депутат от «Слуги народа», член парламентского комитета по вопросам нацбезопасности и обороны Марьяна Безугла считает, что Служба безопасности Украины должна открыть дело против журналиста Юрия Бутусова через информацию, которую он распространяет.

«Если Служба безопасности Украины ничего не сделает в отношении Юрия Бутусова, который постоянно безнаказанно излагает тонны информации о наших военных, позициях, оперативной обстановке, расшатывает, дезориентирует и подыгрывает РоSSии, полагаю, никакая постепенная реформа уже нет смысла», - заявила Безугла в п'ятницу утром в Facebook, и призвала к «полному перезапуску этой гнилой структуры», имея в виду СБУ .

Позже Юрий Бутусов сообщил , что ему запретили посещать военные части на передовой на фронте и обосновал это как препятствование журналистской деятельности.

«Я понимаю, что таким образом мне решили отомстить за заметки об ответственности власти за подготовку к войне и угрожающей ситуации на Донбассе. Все они на фронте прекрасно понимают, что никаких секретов в своих постах не излагал, а наоборот способствовал решению нескольких угрожающих ситуаций. …Я считаю такое «объявление войны» со стороны некоторых людей в ОП очень вредной и опасной местью», - заявил он и призвал руководство Офиса президента немедленно пересмотреть свои указания.

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