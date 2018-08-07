Суд смягчил меру пресечения лидеру С14

"Ночуете дома - а дальше свободны".

Суд смягчил меру пресечения лидеру С14
Фото: facebook/Amnesty International Ukraine

Апелляционный суд Киева смягчил меру пресечения для координатора праворадикальной организации С14 Сергея Мазура, сообщает корреспондент LB.ua.

Раньше он находился под круглосуточным домашним арестом, но судья Иван Рыбак решил, что Мазуру достаточно будет только находиться под домашним арестом в своей квартире в Борисполе только ночью - с 22:00 до 06:00.

"Ночуете дома - а дальше свободны", - сказал судья.

Срок действия меры пресечения остается прежним - до 18 сентября 2018 года.

Напомним, 10 июля 2018 года Мазуру сообщили о подозрении по статье 161 (нарушение равноправия граждан) и 296 (хулиганство) Уголовного кодекса.

Речь идет о нападении на лагерь ромов в Киеве в ночь на 21 апреля, когда палатки жителей лагеря сожгли, а самих жителей прогнали. Активисты C14 открыто признавали свое участие в описанных событиях. Расследовать этот погром призывали Украину международные правозащитные организации, а также США и ООН. Полиция отказывалась начинать уголовное производство по делу, пока СМИ не обнародовали видео из ромского лагеря.


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