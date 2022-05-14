Президент отозвал посла Нигерии и Камеруна

Президент Владимир Зеленский уволил Валерия Кирдоду с должности Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Федеративной Республике Нигерия и Чрезвычайного и Полномочного Посла Украины в Республике Камерун. Соответствующий приказ президента обнародовал заместитель руководителя Офиса президента и дипломатический советник Зеленского Андрей Сибига на своей странице Facebook .

"Украинская дипломатия достойно держит свой фронт. Послы должны задавать тон, являться примером служения для коллектива и общества. Особенно сейчас, исходя из реальности воюющего государства. То есть быть вдвойне эффективными, результативными и неутомимыми”, - отметил Сибига, добавив, если не справляешься, не держишь фронт – бегом домой.

Он намекнул, что Кирдода опозорил "честь мундира". "Очередное кадровое решение Президента отозвать посла, который не понимает вызовов, ситуации и просто "протирает штаны", - заявил Сибига.