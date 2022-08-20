Розікрали кошти на оборону міста: меру Костянтинівки Олегу Азарову повідомлено про підозру

Правоохоронці підозрюють мера міста Костянтинівка та керівника місцевого комунального підприємства у розкраданні коштів, які було виділено на оборону міста. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора України.

«На початку квітня 2022 року мер міста Костянтинівка, яке наближене до районів ведення активних бойових дій, замість виконання завдань територіальної оборони міста, заволодів оборонними коштами», - йдеться в повідомленні.

Як встановило слідство, мер разом з керівником місцевого комунального підприємства, присвоїли собі бюджетні кошти міськради у сумі понад 363 тис грн. Кошти рада відділила на будівництво і влаштування захисних об’єктів міста, що зроблено не було.

У повідомленні правоохоронців не вказується прізвище посадовця, але мова йде Олега Азарова.