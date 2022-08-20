Розікрали кошти на оборону міста: меру Костянтинівки Олегу Азарову повідомлено про підозру

Кошти були виділені на будівництво захисних об’єктів міста

Розікрали кошти на оборону міста: меру Костянтинівки Олегу Азарову повідомлено про підозру
Азарову повідомили про підозру

Правоохоронці підозрюють мера міста Костянтинівка та керівника місцевого комунального підприємства у розкраданні коштів, які було виділено на оборону міста. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора України.

«На початку квітня 2022 року мер міста Костянтинівка, яке наближене до районів ведення активних бойових дій, замість виконання завдань територіальної оборони міста, заволодів оборонними коштами», - йдеться в повідомленні.

Як встановило слідство, мер разом з керівником місцевого комунального підприємства, присвоїли собі бюджетні кошти міськради у сумі понад 363 тис грн. Кошти рада відділила на будівництво і влаштування захисних об’єктів міста, що зроблено не було.

У повідомленні правоохоронців не вказується прізвище посадовця, але мова йде Олега Азарова.

Олег Азаров очолює Костянтинівку з 2020 року. Він народився у липні 1976 року у Тольятті СРСР . Має українське громадянство. Одружений. Має трьох синів. Закінчив Костянтинівський індустріальний технікум за спеціальністю "Механік скляної промисловості"; "Слов'янський діловий інститут". Працював судовим розпорядником, інспектором в Костянтинівській Державної Податкової Інспекції, з 2009 почав займатися адвокатською діяльністю. Спеціалізація - господарські та податкові спори. Перед виборами у 2020 році останні 5 років працював тільки з бізнесом юристом. Є членом партії «Опозиційна платформа «За Життя!». На виборах мера Костянтинівки у 2020 році ЗМІ неодноразово зазначали, що Олег Азаров має громадянство РФ.


Артем Руденко, ZN.ua





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