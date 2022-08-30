Псевдомеру Енергодара оголосили про підозру : організував вивіз в РФ українського зерна
Також він «дав добро» на грабунок агропідприємств.
Депутату Енергодарської міської ради Запорізької області та оголошеного окупантами «мером» міста Андрію Шевчику заочно повідомлено про підозру у колабораційній діяльності, пособництві державі-агресору, а також порушенні законів та звичаїв війни.
Як заявили в Офісі генпрокурора України, слідство з’ясувало, що після окупації російськими військами частини території Запорізької області підозрюваний обійняв псевдопосаду мера м. Енергодар, а у травні «затвердив» рішення про конфіскацію майна аграріїв та 140 тис тонн запасів зерна на суму понад 1,89 млрд грн.
Як наслідок окупанти розграбували зернові склади та вивезли до Росії чи на територію тимчасово окупованого Криму збіжжя.
В Офісі генерального прокурора зазначили, що наразі у кримінальному провадженні щодо привласнення майна підприємств агропромислового комплексу та вивезення зерна із елеваторів на тимчасово окупованих територіях Запорізької, Херсонської та інших областей повідомлено про підозру двом військовослужбовцям РФ та шести колаборантам. Досудове розслідування триває.