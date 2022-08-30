Псевдомеру Енергодара оголосили про підозру : організував вивіз в РФ українського зерна

Депутату Енергодарської міської ради Запорізької області та оголошеного окупантами «мером» міста Андрію Шевчику заочно повідомлено про підозру у колабораційній діяльності, пособництві державі-агресору, а також порушенні законів та звичаїв війни.

Як заявили в Офісі генпрокурора України, слідство з’ясувало, що після окупації російськими військами частини території Запорізької області підозрюваний обійняв псевдопосаду мера м. Енергодар, а у травні «затвердив» рішення про конфіскацію майна аграріїв та 140 тис тонн запасів зерна на суму понад 1,89 млрд грн.

Як наслідок окупанти розграбували зернові склади та вивезли до Росії чи на територію тимчасово окупованого Криму збіжжя.