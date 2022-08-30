Псевдомеру Енергодара оголосили про підозру : організував вивіз в РФ українського зерна

Також він «дав добро» на грабунок агропідприємств.

Псевдомеру Енергодара оголосили про підозру : організував вивіз в РФ українського зерна
© Getty Images

Депутату Енергодарської міської ради Запорізької області та оголошеного окупантами «мером» міста Андрію Шевчику заочно повідомлено про підозру у колабораційній діяльності, пособництві державі-агресору, а також порушенні законів та звичаїв війни.

Як заявили в Офісі генпрокурора України, слідство з’ясувало, що після окупації російськими військами частини території Запорізької області підозрюваний обійняв псевдопосаду мера м. Енергодар, а у травні «затвердив» рішення про конфіскацію майна аграріїв та 140 тис тонн запасів зерна на суму понад 1,89 млрд грн.

Як наслідок окупанти розграбували зернові склади та вивезли до Росії чи на територію тимчасово окупованого Криму збіжжя.

В Офісі генерального прокурора зазначили, що наразі у кримінальному провадженні щодо привласнення майна підприємств агропромислового комплексу та вивезення зерна із елеваторів на тимчасово окупованих територіях Запорізької, Херсонської та інших областей повідомлено про підозру двом військовослужбовцям РФ та шести колаборантам. Досудове розслідування триває.


Ірина Знась, ZN.ua





Интересные новости
Прем'єр-міністр Естонії обговорила з главою Єврокомісії візові обмеження для росіянПрем'єр-міністр Естонії обговорила з главою Єврокомісії візові обмеження для росіян
Литва купить 37 дронів-камікадзе для УкраїниЛитва купить 37 дронів-камікадзе для України
Не Джонсоном єдиним: лідер британських лейбористів приїде до КиєваНе Джонсоном єдиним: лідер британських лейбористів приїде до Києва
Світові розвідслужби озвучили прогноз щодо ймовірності нової атаки на Київ, Іспанія обіцяє нові танкиСвітові розвідслужби озвучили прогноз щодо ймовірності нової атаки на Київ, Іспанія обіцяє нові танки
В Україні можуть мобілізувати ще одну категорію чоловіків: подробиці законопроєктуВ Україні можуть мобілізувати ще одну категорію чоловіків: подробиці законопроєкту
Блок рекламы


Похожие новости
Гауляйтер Маріуполя та інші: СБУ повідомила про підозру ще десяти високопосадовцям-колаборантамГауляйтер Маріуполя та інші: СБУ повідомила про підозру ще десяти високопосадовцям-колаборантам
П’яти маріупольським депутатам від «ОПЗЖ» повідомлено про підозру у державній зрадіП’яти маріупольським депутатам від «ОПЗЖ» повідомлено про підозру у державній зраді
Війська РФ намагаються підняти радіоактивний пил у районі Енергодара – ГУРВійська РФ намагаються підняти радіоактивний пил у районі Енергодара – ГУР
Українського посла викликали в МЗС Казахстану через слова про вбивство російських військовихУкраїнського посла викликали в МЗС Казахстану через слова про вбивство російських військових
Ексголову КСУ Тупицького оголосили в розшук по ще одній справіЕксголову КСУ Тупицького оголосили в розшук по ще одній справі
Командувач ВМСУ розповів про захист українського узбережжя в перші дні повномасштабної війниКомандувач ВМСУ розповів про захист українського узбережжя в перші дні повномасштабної війни
Розікрали кошти на оборону міста: меру Костянтинівки Олегу Азарову повідомлено про підозруРозікрали кошти на оборону міста: меру Костянтинівки Олегу Азарову повідомлено про підозру
Мати загиблого українського військового різко відповіла Арестовичу на слова про чоловіків-боягузівМати загиблого українського військового різко відповіла Арестовичу на слова про чоловіків-боягузів
Новий корвет українського флоту названо на честь гетьмана Івана МазепиНовий корвет українського флоту названо на честь гетьмана Івана Мазепи
Євген Карась заявив, що війна розвивається за сценарієм українського командуванняЄвген Карась заявив, що війна розвивається за сценарієм українського командування
Последние новости
Подгружаем последние новости