Боевики обстреляли окраины Марьинки, ранены два спецназовца из Днепропетровской области

В зоне ООС зафиксировано 8 нарушений режима прекращения огня.

Боевики обстреляли окраины Марьинки, ранены два спецназовца из Днепропетровской области
Фото: Facebook/Генеральний штаб ЗСУ

В субботу, 4 августа, с 7:00 до 18:00 на Донбассе зафиксировали восемь обстрелов, потерь среди украинских военных нет.

"На протяжении текущих суток, с 7 до 18 часов роSSийские оккупационные войска 8 раз нарушили режим прекращения огня. Тяжелое вооружение не применялось. Потерь среди военнослужащих объединенных сил нет", - сообщает пресс-центр ООС.

Отмечается, что противник открывал прицельный огонь преимущественно из гранатометов и стрелкового оружия по позициям объединенных сил в районах населенных пунктов Крымское, Троицкое, Марьинка, Чермалык, Гнутово, Водяное и Широкино.

Также сообщается, что в 10:50 боевики открывали огонь, применяя стрелковое оружие, по северо-восточной окраине Марьинки. Под огнем противника оказались полицейские полка особого назначения Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области из состава объединенных сил, которые осуществляли патрулирование в жилых кварталах.

"Вследствие огневого столкновения двое полицейских получили ранения", - говорится в сообщении.

За прошедшие сутки, 3 августа, оккупанты на Донбассе 36 раз открывали огонь по позициям украинских войск, в том числе шесть раз из тяжелого вооружения. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.


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