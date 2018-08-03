Осужденный боевик Седиков просит вернуть его в РоSSию

РоSSиянин передал письмо на имя Путина и Москальковой в офис украинского омбудсмена.

Осужденный боевик Седиков просит вернуть его в РоSSию
Фото: http://sockraina.com/

Осужденный в Украине гражданин РФ Алексей Седиков, отбывающий наказание в Бучанской исправительной колонии, просит вернуть его в РоSSию. Об этом сегодня сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

Украинский омбудсмен предлагает рассмотреть возможность обмена Седикова на одного из граждан Украины, находящихся в роSSийских тюрьмах и нуждающихся в медицинской помощи.

"2 августа мне пришло письмо от… Седикова А.С., адресованное президенту РоSSийской Федерации Путину В.В., в котором он просит перевести его в РоSSийскую Федерацию… Прошу рассмотреть возможность обмена гражданина РоSSийской Федерации Седикова А.С. на одного из граждан Украины, который находится в пенитенциарном учреждении РоSSийской Федерации и нуждается в предоставлении квалифицированной медицинской помощи с привлечением специалистов", - говорится в письмах Л.Денисовой на имя роSSийского омбудсмена Татьяны Москальковой и советника президента РФ, председателя Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаила Федотова.

Напомним, Седиков попал в украинский плен в 2016 году как участник незаконного вооруженного формирования на Донбассе. В 2017 году его признали виновным в террористической деятельности и осудили на 11 лет лишения свободы.

Седиков находится в списке на посещение роSSийским омбудсменом Татьяной Москальковой.

Украина готова передать РоSSии 36 осужденных за терроризм и шпионаж в обмен на освобождение украинских политзаключенных, содержащихся в роSSийских колониях и Крыму. РоSSия на этот обмен не соглашается.


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