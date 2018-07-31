Мать Кольченко после свидания с сыном рассказала о его состоянии
"Выглядит он не важно", однако начал набирать вес.
Мать украинского политзаключенного Александра Кольченко, незаконно удерживаемого в РоSSии, рассказала о состоянии сына после трехдневного свидания с ним в колонии роSSийского Челябинска.
Лариса Кольченко сообщила, что "выглядит он не важно", однако начал набирать вес после завершения голодовки, передает Крым.Реалии.
"Он очень худой, бледный. Меня это волнует и беспокоит. Старалась его как-то подкормить за эти три дня. Буду надеяться, что он пойдет на поправку. Он начал набирать вес", - рассказала она.
Лариса Кольченко заявила, что из-за нехватки информации осужденный очень интересуется тем, что происходит в Крыму и на материковой части Украины.
"О друзьях и подругах расспрашивал, что происходит на материковой Украине. Пыталась донести до него эту информацию… Он не знает, что происходит в Крыму и на материковой Украине. Рассказывала о строительстве Керченского моста, как строится Крым и Симферополь", - сообщила мать осужденного крымчанина.
По ее словам, негативного отношения со стороны осужденных к ее сыну нет, но со стороны администрации "иногда бывают всякие такие инциденты". Однако "физическое насилие к нему не применяется". Мать Кольченко надеется "только на обмен" и что следующая встреча с сыном произойдет на материковой части Украины.
Трехдневное свидание матери Кольченко с сыном началось 27 июля.Напомним, Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону в августе 2015 приговорил украинского режиссера Олега Сенцова, задержанного в Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима. В РФ его обвинили в создании на территории Крыма террористического сообщества. По тому же делу Кольченко был приговорен к 10 годам лишения свободы.
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