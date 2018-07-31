Мать Кольченко после свидания с сыном рассказала о его состоянии

"Выглядит он не важно", однако начал набирать вес.

Мать украинского политзаключенного Александра Кольченко, незаконно удерживаемого в РоSSии, рассказала о состоянии сына после трехдневного свидания с ним в колонии роSSийского Челябинска.

Лариса Кольченко сообщила, что "выглядит он не важно", однако начал набирать вес после завершения голодовки, передает Крым.Реалии.

"Он очень худой, бледный. Меня это волнует и беспокоит. Старалась его как-то подкормить за эти три дня. Буду надеяться, что он пойдет на поправку. Он начал набирать вес", - рассказала она.

Лариса Кольченко заявила, что из-за нехватки информации осужденный очень интересуется тем, что происходит в Крыму и на материковой части Украины.

"О друзьях и подругах расспрашивал, что происходит на материковой Украине. Пыталась донести до него эту информацию… Он не знает, что происходит в Крыму и на материковой Украине. Рассказывала о строительстве Керченского моста, как строится Крым и Симферополь", - сообщила мать осужденного крымчанина.

По ее словам, негативного отношения со стороны осужденных к ее сыну нет, но со стороны администрации "иногда бывают всякие такие инциденты". Однако "физическое насилие к нему не применяется". Мать Кольченко надеется "только на обмен" и что следующая встреча с сыном произойдет на материковой части Украины.