ЕС ввел санкции против шести роSSийских компаний из-за Керченского моста

Под ограничения попали две компании друга Путина Ротенберга.

ЕС ввел санкции против шести роSSийских компаний из-за Керченского моста
Фото: Вести Экономика

Европейский Союз ввел санкции в отношении шести роSSийских компаний, в том числе против двух компаний бизнесмена Аркадия Ротенберга, приближенного к президенту РФ Владимиру Путину, из-за строительства Керченского моста из РФ в оккупированный Крым.

Их перечень во вторник был опубликован в Официальном журнале ЕС.

Компании Ротенберга ПАО "Мостотрест»" и ООО "Стройгазмонтаж", которые попали в европейские санкционные списки, уже находятся под санкциями США. Также под ограничительные меры ЕС попали АО "Институт Гипростроймост - Санкт-Петербург", АО "Судостроительный завод "Залив", ООО "Стройгазмонтаж - Мост" и вологодское АО "ВАД", которые занимались работами, связанными со строительством моста.

Их добавили в санкционный список "за действия, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины". В ЕС пояснили, что строительство и официальное открытие моста считается "ключевыми символическими шагами по закреплению контроля РоSSии над полуостровом и его дальнейшей изоляции от Украины".

Решение ЕС вступает в силу со дня опубликования.

Напомним, 18 июля послы ЕС одобрили санкции против шести участников строительства Керченского моста.

В ноябре 2016 года Европейский суд признал необоснованными часть санкций в отношении Ротенберга.


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