Рада ЄС ввела проти Ірану восьмий пакет санкцій

Загалом у санкційному списку 216 фізичних та 37 юридичних осіб.

Рада ЄС вирішила ввести обмежувальні заходи ще щодо п’яти осіб і двох організацій, відповідальних за серйозні порушення прав людини в Ірані, йдеться на сайті Ради, інформує ZN.ua .

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Нові списки включають нинішнього командира підрозділу допомоги Тегеранської поліції правоохоронних сил Ірану (LEF) і особу, пов’язану з так званою справою Мар’ям Арвін – адвокатки, яка була жорстоко заарештована через свою позицію щодо захисту протестувальників, і згодом загинула, зазнавши катувань.

Крім того, нові санкції спрямовані проти речника іранської поліції та секретаря Вищої ради кіберпростору Ірану (SCC), органу, відповідального за репресії в кіберпросторі.

Рада ЄС також внесла до санкційного списку кооперативний фонд IRGC, який є органом, відповідальним за управління інвестиціями Корпусу вартових ісламської революції та спрямування грошей на жорстокі репресії режиму, та на Студентську організацію Basij (SBO). Члени останньої вчиняють насильницькі дії від імені уряду в університетських містечках, де студенти восени 2022 року влаштували протести, а згодом стали жертвами репресій і серйозних порушень прав людини, зокрема викрадень та тортур.

Загалом це вже восьмий ухвалений Радою пакет санкцій проти Тегерану. Список обмежувальних заходів стосується вже 216 фізичних та 37 юридичних осіб.

Заходи включають заморожування активів, заборону на в’їзд до ЄС, а також заборону надавати цим особам будь-які кошти, або економічні ресурси. Також діє заборона на експорт до Ірану обладнання, яке може використовуватися для внутрішніх репресій, і обладнання для моніторингу телекомунікацій.

«Європейський Союз висловлює свою підтримку фундаментальному прагненню народу Ірану до майбутнього, де його універсальні права людини та основні свободи поважаються, захищаються та виконуються», — йдеться у повідомленні Ради Євросоюзу

Там вкотре закликали Іран припинити практику винесення та виконання смертних вироків протестувальникам, скасувати винесені смертні вироки, а також забезпечити належну правову процедуру для всіх затриманих, в тому числі і іноземних цивільних осіб, яких керівництво країни затримує з метою отримання політичної вигоди.