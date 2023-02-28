Японія ввела нові санкції щодо росіян та російських компаній

Уряд Японії прийняв рішення про посилення санкцій щодо Росії у зв'язку зі збройною агресією в Україні та розширення списку осіб, які потрапляють під санкції. Відповідне рішення уряду було опубліковано у вівторок, 28 лютого.

До нового санкційного списку увійшли 94 організації та 48 фізичних осіб. Серед фізичних осіб такі як заступник міністра оборони РФ , начальник головного військово-політичного управління ЗС РФ Віктор Горьомикін, президент концерну «Калашніков» Алан Лушніков, начальник Управління президента РФ із забезпечення діяльності Держради Олександр Харичев, його заступник Борис Рапопорт. Під санкції потрапили також представники окупаційних російських так званих «адміністрацій Херсонської області», «ЛНР» та «ДНР».

Також у списку з 73 організацій, активи яких буде заморожено – введено санкції щодо «Росбанку», ПВК «Вагнер», ВАТ «Радіоавіоніка», НВО «Квант», судноремонтні та авіаремонтні заводи.

Додатково до санкційного списку внесено 21 організацію, щодо яких запроваджуються експортні обмеження, серед них - холдинг «Роселектроніка», Федеральний центр подвійних технологій «Союз», компанія «Міландр», Інститут фізики напівпровідників ім. А.В.Ржанова СО РАН, Федеральне агентство з технічного регулювання та метрології (Росстандарт).

Також введено заборону на експорт до Російської Федерації товарів, які можуть сприяти збільшенню промислового потенціалу Росії.