РНБО ввела снакції проти атомної галузі Росії

Атомна галузь Росії має бути під глобальними санкціями, інформує ZN.ua.

РНБО ввела снакції проти атомної галузі Росії
© Володимир Зеленський/Facebook

Уведено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо санкцій проти атомної галузі Росії. Про це у вечірньому відеозверенні повідомив президент Володимир Зеленський.

За його словами, українські дипломати працюють над тим, щоб розширити глобальних санкцій на цю частину російської машини агресії.

"Росія – це єдина держава у світі, яка дозволяє своїм військовим обстрілювати атомні станції та використовувати АЕС як прикриття для обстрілів. Російські ракети неодноразово йшли за траєкторіями над ядерними об’єктами України.

Також держава-терорист використовує атомну галузь як один з елементів зовнішньої експансії для тиску на інші держави, для створення відповідних загроз суверенітету інших держав. Усе це достатні причини, щоб і атомна галузь Росії була під глобальними санкціями. І ми працюємо над цим із нашими партнерам", - зауважив Зеленський.


Оксана Лебедина, ZN.ua





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