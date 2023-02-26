Єврорада ввела санкції проти 18 осіб, пов'язаних із ПВК «Вагнер»

Європейська Рада ввела санкції проти 11 фізичних та семи юридичних осіб, пов'язаних із російською приватною військовою компанією «Вагнер», йдеться на сайті Євроради.

«Група “Вагнер” становить загрозу і для населення країн, де вона діє, і для Європейського Союзу. Вони ставлять під загрозу міжнародний мир та безпеку, оскільки не діють у жодних правових рамках. ЄС має намір продовжувати вживати відчутних заходів проти порушень міжнародного права. Ми виступаємо на захист прав людини всюди», - сказав Верховний представник із закордонних справ та безпекової політики ЄС Жозеп Боррель.

Серед тих, хто потрапив під санкції - два командири групи “Вагнера”, які брали активну участь у захопленні міста Соледар у січні 2023 року, голова групи “Вагнера” в Малі, де найманці залучалися до актів насильства та численних порушень прав людини, включаючи позасудові страти, і навіть різні високопоставлені члени групи в ЦАР. До останніх належать радник з безпеки президента ЦАР, прессекретар угрупування в країні, а також відомі члени угруповання, які виконують оперативні функції або керують провагнерівськими пропагандистськими та дезінформаційними кампаніями.

Діяльність групи в Судані також є об'єктом уваги, оскільки у списках фігурують такі компанії, як Meroe Gold та M-Invest, а також голова останньої. Ці компанії, а також Lobaye Invest Sarlu та Diamville в ЦАР потрапили під санкції у зв'язку з їхньою роллю у незаконній торгівлі золотом та алмазами, награбованими силою у місцевих торговців.

Фонд захисту національних цінностей (FDNV), підрозділ зв'язків із громадськістю "групи Вагнера", також включений до списку, як і його голова. Центральноафриканська радіостанція Lengo Sengo включена до списку за участь в онлайнових операціях впливу від імені Росії та групи "Вагнера" з метою маніпулювання громадською думкою.

Санкції передбачають заморожування активів, заборону отримувати кошти від громадян та компаній ЄС; фізичним особам заборонили в'їжджати до ЄС, навіть транзитом.