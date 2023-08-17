ВМС: Україна вивела з ладу п'ять з шести великих десантних кораблів Росії

Наразі в окупантів немає можливості оновлювати свій флот.

Речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук розповів, що сумарно від початку повномасштабного вторгнення Сили оборони вивели з ладу п'ять великих десантних кораблів Росії. Для порівняння, станом на 24 лютого 2022-го їх було шість, інформує ZN.ua .

Військовий під час ефіру на каналі FREEДOM констатував, що наразі в окупантів немає можливості поповнювати Чорноморський флот.

"Вони під виглядом навчань перед повномасштабним вторгненням, як могли його накачали. Нагадую, тільки великих десантних кораблів вони загнали шість до тих шести, що вже були. Але результат відомий: п'ять із них уже не в строю, - розповів Плетенчук. - Цей рахунок може зростати".

Нагадаємо, після низки ударів по портовій інфраструктурі в Україні ЗСУ атакували два важливі кораблі окупантів - нафтовий танкер SIG, який перевозив паливо у Сирію, та десантний корабель "Оленегорский горняк". У британській розвідкові одразу ж констатували, що пошкодження останнього є суттєвим ударом по Чорноморському флоту. Річ у тім, що цей корабель вагою 3 600 тонн і довжиною 113 метрів - найбільше російське військово-морське судно, яке вдалося серйозно пошкодити після затоплення крейсера "Москва" 13 квітня 2022-го.