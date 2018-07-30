МИД выразил протест против визита Медведева в Крым

29 июля роSSийский премьер прибыл в оккупированный Севастополь

МИД выразил протест против визита Медведева в Крым
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Фото: www.dyvys.in

Министерство иностранных дел выражает протест в связи с несогласованным с Украиной пребыванием премьер-министра РоSSийской Федерации Дмитрия Медведева в Крыму и Севастополе.

Об этом сообщается на сайте МИДа.

Отмечается, что пребывание Медведева на территории Крыма "является грубым нарушением государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, циничным и демонстративным пренебрежением роSSийской стороной общепризнанными нормами международного права, обязательствами по двусторонним и многосторонним договорам, участниками которых являются Украина и РоSSия, в том числе Уставом ООН, резолюциями Генеральной Ассамблеи ООН".

В МИДе напомнили, что неоднократно подчеркивали недопустимость несогласованных с Украиной пребываний роSSийских должностных лиц на территории Крыма и Севастополя.

Напомним, 29 июля Медведев прибыл в оккупированный Севастополь для участия в параде в честь Дня ВМФ РФ. Подконтрольные оккупантам местные СМИ писали, что участие Медведева в официальных мероприятиях - лишь формальный повод для визита. Истинная цель - обсуждение провалов выполнения "Федеральной целевой программы" по развитию города. Среди основных проблем - плачевное состояние инфраструктуры, "исчезновение" 2 млрд рублей, выделенных на строительство очистных сооружений, а также провал туристического сезона.

В предыдущий раз Медведев посетил Крым в июле 2016 года для "решения проблем с дорогами". В ходе встречи с жителями оккупированной Феодосии роSSийский премьер заявил пенсионерке, что на индексацию пенсий у правительства РФ "денег нет, но вы держитесь".


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