МИД выразил протест против визита Медведева в Крым

29 июля роSSийский премьер прибыл в оккупированный Севастополь

Министерство иностранных дел выражает протест в связи с несогласованным с Украиной пребыванием премьер-министра РоSSийской Федерации Дмитрия Медведева в Крыму и Севастополе.

Об этом сообщается на сайте МИДа.

Отмечается, что пребывание Медведева на территории Крыма "является грубым нарушением государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, циничным и демонстративным пренебрежением роSSийской стороной общепризнанными нормами международного права, обязательствами по двусторонним и многосторонним договорам, участниками которых являются Украина и РоSSия, в том числе Уставом ООН , резолюциями Генеральной Ассамблеи ООН ".

В МИДе напомнили, что неоднократно подчеркивали недопустимость несогласованных с Украиной пребываний роSSийских должностных лиц на территории Крыма и Севастополя.

Напомним, 29 июля Медведев прибыл в оккупированный Севастополь для участия в параде в честь Дня ВМФ РФ . Подконтрольные оккупантам местные СМИ писали, что участие Медведева в официальных мероприятиях - лишь формальный повод для визита. Истинная цель - обсуждение провалов выполнения "Федеральной целевой программы" по развитию города. Среди основных проблем - плачевное состояние инфраструктуры, "исчезновение" 2 млрд рублей, выделенных на строительство очистных сооружений, а также провал туристического сезона.