Нардеп является одним из главных спонсоров УПЦ МП.

Народного депутата от "Оппозиционного блока", а также одного из главных финансовых спонсоров УПЦ МП Вадима Новинского внесли в базу "Миротворца".

Авторы анкеты Вадима Новинского называют его "ответственным за распространение кремлевской пропаганды в виде т. н. "русского мира" от имени УПЦ (МП)".

"Противник независимости украинского православия от РПЦ страны-агрессора. Руководит и финансирует деятельность, направленную на разжигание межконфессиональной розни. Отрицает роSSийскую агрессию ", - написано в анкете.

Напомним, ранее в базу "Миротворца" внесли митрополита Запорожского и Мелитопольского УПЦ (МП) Луку. Он обвиняется в манипулировании общественно-значимыми данными, а также в разжигании межнациональной и религиозной розни. По мнению редакторов "Миротворца", он также противодействует "независимости украинского православия от подконтрольной РоSSии (страна-агрессор) РПЦ".

Также ранее роSSийский актер Хабенский попал в базу "Миротворца" из-за поездки в "Артек".