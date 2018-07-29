Новинского внесли в базу "Миротворца"

Нардеп является одним из главных спонсоров УПЦ МП.

Новинского внесли в базу "Миротворца"
Вадим Новинский
Фото: Макс Требухов

Народного депутата от "Оппозиционного блока", а также одного из главных финансовых спонсоров УПЦ МП Вадима Новинского внесли в базу "Миротворца".

Авторы анкеты Вадима Новинского называют его "ответственным за распространение кремлевской пропаганды в виде т. н. "русского мира" от имени УПЦ (МП)".

"Противник независимости украинского православия от РПЦ страны-агрессора. Руководит и финансирует деятельность, направленную на разжигание межконфессиональной розни. Отрицает роSSийскую агрессию ", - написано в анкете.

Напомним, ранее в базу "Миротворца" внесли митрополита Запорожского и Мелитопольского УПЦ (МП) Луку. Он обвиняется в манипулировании общественно-значимыми данными, а также в разжигании межнациональной и религиозной розни. По мнению редакторов "Миротворца", он также противодействует "независимости украинского православия от подконтрольной РоSSии (страна-агрессор) РПЦ".

Также ранее роSSийский актер Хабенский попал в базу "Миротворца" из-за поездки в "Артек".


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Одна из основательниц движения Femen покончила с собой в ПарижеОдна из основательниц движения Femen покончила с собой в Париже
В мяче, который фюрер РФ подарил Трампу, обнаружили передатчикВ мяче, который фюрер РФ подарил Трампу, обнаружили передатчик
Члена "казачества "ДНР" задержали на КПВВ "Марьинка" при попытке подкупа пограничниковЧлена "казачества "ДНР" задержали на КПВВ "Марьинка" при попытке подкупа пограничников
Звезды роSSийской попсы выступили в оккупированном ДонецкеЗвезды роSSийской попсы выступили в оккупированном Донецке
Украина добавлена в список стран, которым Канада продает летальное оружиеУкраина добавлена в список стран, которым Канада продает летальное оружие
Блок рекламы


Похожие новости
РоSSийский актер Хабенский попал в базу "Миротворца" из-за поездки в "Артек"РоSSийский актер Хабенский попал в базу "Миротворца" из-за поездки в "Артек"
Чиновница-переселенка попала в базу "Миротворца" за выступление на чемпионате по бодибилдингу в ДонецкеЧиновница-переселенка попала в базу "Миротворца" за выступление на чемпионате по бодибилдингу в Донецке
В закон об Антикоррупционном суде тайно внесли правку по апелляцииВ закон об Антикоррупционном суде тайно внесли правку по апелляции
Главу сербской церкви внесли в базу "Миротворца"Главу сербской церкви внесли в базу "Миротворца"
НАПК полностью проверит декларации Геллера и НовинскогоНАПК полностью проверит декларации Геллера и Новинского
Боевики ОРДО внесли Рубана в список для обмена заложникамиБоевики ОРДО внесли Рубана в список для обмена заложниками
В Киеве правоохранители оттеснили активистов от депутатов Новинского и ШуфричаВ Киеве правоохранители оттеснили активистов от депутатов Новинского и Шуфрича
Сын Че Гевары попал в базу "Миротворца" из-за поездки в оккупированный КрымСын Че Гевары попал в базу "Миротворца" из-за поездки в оккупированный Крым
За арестованного капитана "Норда" внесли залогЗа арестованного капитана "Норда" внесли залог
За экс-прокурора Суса внесли залог 1,2 млн гривенЗа экс-прокурора Суса внесли залог 1,2 млн гривен
Последние новости
Подгружаем последние новости